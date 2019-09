Remekül szerepeltek a fiatal pólósok

Bejutottak a legjobb nyolc közé a Szolnoki Dózsa utánpótláscsapatai az országos bajnokságban, miután a hazai rendezésű második selejtezőtornán pazarul játszva kilencből nyolc mérkőzést megnyertek.

Két héttel ezelőtt, a szegedi tornát követően csupán a harmadik helyen állt összesítésben a Dózsa a négyfős csoportban, a BVSC és a Szeged mögött, valamint az AVUS Szombathelyt megelőzve. A második Szeged egygyőzelemnyivel állt jobban a szolnoki háromnapos esemény előtt.

Hangay Róbert edző számolt be hírportálunknak a Vízilabda Arénában rendezett torna történéseiről.

– A gyermek- és a serdülőcsapatunk is mind a három mérkőzését megnyerte – kezdte a szakvezető, aki Hangay Zoltánnal és Tóth Tamással vezényli a szakmai munkát ezen gárdáknál. – A gyermekek esetében óriási bravúr volt a Szeged legyőzése, hiszen a csongrádiak 2005-ös születésű együttese nagyon ritkán veszít, az ország legjobbjai közé tartozik.

– A serdülők BVSC elleni sikere is mindenképpen említésre méltó. Az ifjúságiak Szeged elleni meccse kulcsfontosságú volt a végső helyezés szempontjából, és a két héttel ezelőtti vereséget kiküszöbölve, kiváló védekezéssel 16–4-re nyertek. Természetesen voltak kiemelkedő teljesítmények, de a teljes csapatot szeretném kiemelni, hiszen a „kiegészítő emberek” is nagyon sokat hozzátettek az együttesek teljesítményéhez. A serdülők és az ifik is óriásit léptek előre a két héttel ezelőtti produkcióhoz képest. Összességében a BVSC-vel azonos pontszámmal zártunk az első két helyen.

A nyolc közé csupán három vidéki egyesület került, a szolnokiak mellett a debreceniek és a szentesiek lesznek ott a középszakasz felsőházában az UVSE, a KSI, az FTC, a BVSC és a Vasas társaságában.

– A célunk, hogy mindegyik korosztályban a legjobb öt között végezzünk, ebben az is benne van, hogy esetleg egy érem is összejöhet, ahogyan a tavalyi szezonban sikerült a serdülők számára. A legfontosabb azonban, hogy a fejlődésük dinamikus és folyamatos legyen, ennek érdekében az ifjúságiak és a serdülők egy része alkotta gárda a felnőtt OB I. B-ben is lehetőséget kap, hogy tapasztaltabb játékosok ellen is rutint szerezzen.