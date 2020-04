Rendhagyó módon versenyeznek a kunszenti sportolók

Egyre népszerűbb sporttá válik a darts a településen. A Kunszentmártoni Tornaegylet szabadidő szakosztályaként működő dartsklub öt éve alakult. Nagyobb versenyeket háromévente tartanak. A klub jelenleg huszonöt tagból áll.

– Rendszeresen csatlakoznak még hozzánk szarvasi versenyzők is, de számos kelet-magyarországi településről is érkeznek a nagyobb megméretésekre – mondta Csáki Ferenc, a klub vezetője, aki hozzátette, hogy a várostól kaptak egy helyet, amit most alakítanak ki. Ha készen lesz, még több versenyt tudnak majd szervezni.

A kialakult helyzetre való tekintettel a nyilak dobálásának hagyományteremtő módjaként rendezik a háziversenyeket.

– Egy online dartsfelületet használunk, a csatlakozás után a programot mindkét fél látja. Egymás eredményeit is nyomon tudjuk követni, tényleg olyan, mintha egy helyen lennénk – részletezte Csáki Ferenc. Kifejtette, hogy üzenetváltásra is lehetőséget biztosítanak, így akár a játék közbeni szokásos párbeszéd is megmaradhat.