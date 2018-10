Revansra készül csapatunk a németek ellen

Nem panaszkodhatnak Szolnokon a vízilabda barátai, hiszen az elmúlt héten BL- és honi bajnoki meccset is láthattak a Vízilabda Arénában.

Szerdán 17 órakor pedig a Magyarország–Németország válogatott találkozót tekintheti meg a szurkolósereg. Ez lesz a világliga európai selejtezőjének, egyben az Európa Kupa selejtezőjének első összecsapása.

Az A jelű négyesről van szó, amelynek másik két tagja Oroszország és Málta válogatottja. A csoportban oda-vissza alapon mindenki játszik mindenkivel. A sorozat selejtezőit követően a csoportok első két helyezettjei kvalifikálják magukat a jövő áprilisi nyolcas döntőbe.

A német vízilabdáról annyit, hogy szerdán már nemcsak a klubcsapatokat, a Spandaut és a Hannovert kell komolyan venni, hanem a válogatottat is. Emlékezve, a nyári barcelonai Eb-n 4–4-es döntetlent játszott velük válogatottunk.

Majd a szeptemberi berlini világkupán 12–10-es vereséget szenvedett Marcz Tamás csapata, amely később mindegyik ellenfelét legyőzve megnyerte a tornát. Ám ebből a két eredményből is kiderül, hogy komolyan kell számolni a német válogatottal, sőt mindezekért illene revansot venni.

Erről (is) beszélt Jansik Dávid, a szolnoki csapat bekkje:

– Noha szeptemberben megnyertük a berlini világkupát, mégis olyan érzésem van, mintha még csak most venné kezdetét egy új válogatott szezon, a régi visszatérőkkel – jelezte a bekk a szövetség honlapján.

– A magyar válogatottban játszani mindig jó, a németekkel szemben pedig úgy érzem, hogy van némi revans, melyet vissza kell adnunk nekik. Nem sikerült megvernünk őket az Európa-bajnokságon, majd a világkupán ki is kaptunk tőlük, melyhez mi sem vagyunk hozzászokva és a szurkolóink sem. Ezért szeretnénk törleszteni és megmutatni, hogy a német csapatnál mi gólokkal jobbak vagyunk.

Mint tudjuk, a Szolnoki Dózsa soraiból Jansik Dávid mellett Kardos Gergely, Nagy Viktor, Bátori Bence és Zalánki Gergő tagja is a bővebb keretnek. Társaik között pedig egykori szolnoki pólósokat, Mezei Tamást, Pásztor Mátyást, Varga Dénest és Vámos Mártont is láthatjuk majd az M4 Sport Tv élő közvetítésében is.