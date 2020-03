Rivasz-Tóth Norbert idén még nem lesz olimpikon

Futótűzként terjedt a hír kedden, így szinte biztosan eljutott már mindenkihez, hogy jövőre halasztják a tokiói olimpiát. Nyilván ez minden olyan sportoló felkészülését átírja, aki ott szeretett volna lenni nyáron az ötkarikás játékokon. Így van ezzel a törökszentmiklósi gerelyhajító, a Szolnoki MÁV SE versenyzője, Rivasz-Tóth Norbert is. Az országos csúcstartót többek között erről is kérdeztük.

– Kezdjük az elején: hogy alakult eddig az idei éve, a felkészülése?

– Még egy kicsit távolabbról indítanék. A dohai világbajnokság után, ahogy hazajöttünk, tartottam egy rövid, egyhetes pihenőt. Azt követően viszont már el is kezdtük a felkészülést az olimpiára mint 2020 fő versenyére, valamint a másik jelentős eseményre, az Európa-bajnokságra, és az volt a terv, hogy a formámat ezekre a viadalokra időzítjük. Mivel a Véső úti sporttelep egyelőre még nincs kész teljesen, így sokat voltunk edzőtáborban itthon, de dolgoztunk decemberben és februárban külföldön is. Összességében azt mondom, jól sikerült a felkészülésem.

– A szombathelyi téli dobó országos bajnokságon rögtön nyolcvan méter fölé jutott. Ha jól tudom, még sosem indította ilyen eredményesen az évet.

– Ez a verseny valóban jól sikerült, pedig csak kettőt dobtam. Elsőre 80,50 métert, majd másodikra 80,97-et értem el. Ezután egy kicsit szúrt az oldalam, így nem akartunk kockáztatni, hogy esetleg az Európa-kupa előtt megsérüljek. Tavaly egyébként 77 méter környékén kezdtem, onnan jutottam el 83 méter fölé, így ez a majdnem 81 méteres kezdés tényleg kiválónak számít, főleg, hogy még „munkából” jöttem, azaz még bennem volt az alapozás.

– Apropó, dobó Európa-kupa. Ott is elindult volna, igaz?

– Igen, a múlt hétvégén a portugáliai Leiriában, az Európa-kupán én is versenyeztem volna. Szerettünk volna jó formát mutatni ott, erősen kezdeni, hiszen az ott elért eredmény alapján szerzett pontok is beleszámítottak volna az olimpiai kvalifikációba. Ezt a versenyt, ahogy sok másikat is, elhalasztották. Lett volna a hétvégén egy másik megméretés: a Szombathelyi Dobó SE téli versenysorozatának egy újabb fordulóját rendezték meg, de a helyzetre való tekintettel úgy döntöttünk az edzőmmel és a rehabilitációs szakemberrel, akivel együtt dolgozunk, hogy inkább nem versenyzek most. Sorra törlik vagy halasztják el a következő hónapok viadalait, itthon és külföldön is egyaránt, pedig a határon túl is szerettem volna megmérkőzni majd, de így egyelőre nem tudni, hogy mikor mérhetjük össze erőinket a többi gerelyhajítóval.

– A koronavírus-járvány miatt mindenkitől kérik, hogy maradjon otthon, a felkészülését ez jelenleg hogyan érinti?

– Embert próbáló ilyen körülmények között edzeni. Igyekszem itthon tréningezni, de amennyiben az időjárás engedi, akkor szabad téren is készülünk, persze nem csoportosan. Mindenesetre nem egyszerű, de próbálok formában maradni.

– Mint ahogy azt mindenki tudja, elhalasztották az olimpiát. Örül a döntésnek?

– Kedden kaptuk mi is a hírt, hogy elhalasztják. Annak örülök, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állást foglalt, mert így vége a bizonytalanságnak. Viszont azt gondolom, nem érzelmi szempontból kell megközelíteni a kérdést. El kell fogadni, hogy a kialakult vészhelyzet miatt ezt a döntést meg kellett hozni. Egészségügyi oldalról egyébként sem az én tisztem ezt megítélni, a versenyzők szemszögéből viszont jogos, hogy későbbi időpontban rendezik meg, hiszen jelenleg senki sem tud megfelelő körülmények között, egyenlő feltételek mellett edzeni.

– A kvalifikációja szempontjából az olimpia elhalasztása pozitívum vagy negatívum lehet a számára? Nyilván akinek már van kvótája, nyugodt lehet továbbra is, de akinek nincs, annak változik valami?

– Jelenleg a 18. helyen állok a világranglistán, ami elég jónak számít, de ugye ez még semmi biztosat nem jelent, mivel egyelőre semmit nem tudunk. Nem kaptunk tájékoztatást, hogy a kvalifikáció hogyan módosul. Őszintén szólva annyira friss a hír, hogy az olimpia tolódik, hogy még nem is igazán volt időm gondolkodni rajta. Az illetékesek majd nyilván eldöntik, hogyan tovább, mi pedig ahhoz alkalmazkodunk. Én is kíváncsi vagyok, várom a fejleményeket.

– Mivel ötkarikás játékokat nem rendeznek idén, felértékelődik a párizsi Európa-bajnokság szerepe is. Mit gondol, az Eb időpontja változni fog?

– Más volumenű a két verseny, az Európa-bajnokság nem mozgat meg annyi embert, de persze elképzelhető, hogy azt is csúsztatják. Egyelőre az Eb időpontjának (a tervek szerint augusztus 26–30. között rendezik meg – a szerk.) módosításáról nincs információnk, a nemzetközi szövetség még kitart az eredeti lebonyolítás mellett, így mi is úgy készülünk, hogy akkor lesz. Még azért elég messze van az Eb, sok víz lefolyik még addig a Tiszán, de figyelemmel kísérjük a híreket. Szerencsére oda már kvalifikáltam magam, így az problémát nem jelent. Szeretnék jól szerepelni ott, de természetesen a fő cél továbbra is az, hogy a szezon során megdobjam a 85 méteres szintet, hiszen olimpikon szeretnék lenni. Jó lenne már idén megszerezni a kvótát, és akkor nem kell számolgatni, hanem lehet majd nyugodtan készülni, akármikor is rendezik meg az olimpiát.