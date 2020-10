Rövidzárlat Füzesgyarmaton: másodjára botlott a JFC

Az NB III. Keleti csoportjának 15. fordulójában a második helyezett Jászberény a harmadik Füzesgyarmathoz látogatott.

A vasárnapi mérkőzésen nem esett találat az első félidőben, ám a fordulást követően a hazaiak tizenegy perc alatt három gólt rúgtak, és eldöntötték a három pont sorsát. A vége 4–0 lett, így a Berény másodjára kapott ki bajnokin a szezonban.

– Most először tartottam a mérkőzéstől, és beigazolódtak aggályaim – nyilatkozta Német Gyula, a JFC edzője. – Az első félidő tulajdonképpen még rendben is volt, de a szünet után akaratban felülmúltak bennünket a hazaiak. Ez már máskor is okozott már gondot nekünk.

Füzesgyarmati SK–Jászberényi FC 4–0 (0–0)

Füzesgyarmat, 300 néző. Vezette: Katona Balázs (Kovács Zoltán, Molnár Alex).

Füzesgyarmat: Fildan – Achim S. (Erdős-Balizs, 92.), Lippai (Raducu, 12.), Szabó R., Sundas (Márkus M., 92.) – Achim Á., L. Ramos (Tóth O., 84.) – Kis Sz. (Balogh G., 84.), Shadi, Cigan – Popescu. Edző: Csillag László.

JFC: Bonica – Szemere, Torkos (Szanyi, 63.), Aranyos, Süttő – Gergely P. – Fekete O. (László K., 63.), Szőllősi (Papp P., 74.), Fekete M. (Nagy Sz., 63.), Pálinkás – Hodgyai. Edző: Német Gyula.

Gólszerzők: Cigan (53.), Popescu (62.), Achim Á. (64.), Szabó R. (88.)

További eredmények: Cegléd–Mezőkövesd II. 2–2, Salgótarján–Tiszakécske 1–3, Hatvan–DVTK II. 2–3, Eger–Gyöngyös 3–3, Tállya–DVSC II. 3–0, Putnok–Tiszaújváros 2–4, Sényő–Sajóbábony 6–2, BVSC–Kisvárda II. 1–2. A Tiszafüred–Balassagyarmat mérkőzést november 11-re, szerdára (13.30) halasztották.