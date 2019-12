Sikeres idényt zártak az atléták

A napokban évzárót rendeztek a Szolnoki MÁV SE és a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola atlétái, melyen elbúcsúztatták a közelmúlt legsikeresebb esztendejét.

A szolnoki Jubileum Bowling Centerben gyűltek össze a sportolók és edzőik, hogy elbúcsúztassák az évet. Az eseményen ott volt a városi atlétikai élet színe-java, a kicsiktől a nagyokon át mindenki. Ecseki Tibor, a Szolnoki MÁV SE atlétikai szakosztályának vezetője rendkívül elégedetten számolt be versenyzőik idei kiváló teljesítményéről.

– A közelmúlt legeredményesebb évét zártuk, hihetetlenül büszke vagyok a versenyzőkre és az edzőkre is – kezdte a szakember. – Érdemes az eredményeket föntről lefelé haladva végignézni. Volt egy világbajnoki kilencedik helyezésünk Rivasz-Tóth Norbert révén gerelyhajításban, ami atlétikában olyan nagy dolognak számít, mintha más egyéni sportágban valaki vb-címet szerezne.

Aztán volt egy U23-as Európa-bajnokság, ahol Hajdú Lotti a 4×100-as váltóval korosztályos országos csúcsot futott, az U20-as Eb-n Pázmándi Dominik negyedik lett távolugrásban, a felnőtt ob-n a 4×100-as váltónk aranyérmet szerzett, a fedett pályás országos bajnokságon a 60 méteres síkfutás mindhárom dobogósa szolnoki sprinter volt. Lehetne még sorolni a csodás eredményeket, hiszen a felnőttek mezőnyében és az utánpótlásban is nagyon magasra tették a lécet, és várják már a jövő évet, ahol szeretnék ismét vagy épp most először megmutatni, mit tudnak.

Természetesen az edzőkről is szót ejtett, hiszen az ő szerepük is kiemelten fontos abban, hogy a szolnoki atléták ilyen jól szerepelnek.

– Mindenképp meg kell említenem, hogy engem kivéve az edzői gárda rendkívül fiatal, de nagyon felkészülten, becsületesen, lelkiismeretesen dolgoznak, rengeteg van még bennük.

Annak rendje és módja szerint a klub országos csúcstartó gerelyhajítója, Rivasz-Tóth Norbert – akit nemrég a magyar szövetség az „Év áttörése” díjjal jutalmazott, akárcsak az edzői kategóriában trénerét, Varga Lőrincet – is részt vett az eseményen, és beszámolt hírportálunknak arról, hogy halad a felkészülése.

– A terveknek megfelelően november elején elkezdtük az olimpiai felkészülést, egy mátraházi edzőtáborozáson már túl is vagyunk, most pedig két héten át Cipruson készülünk majd (azóta el is utaztak oda – a szerk.), ahol azért olyan húsz fokkal melegebb van, ami jót fog tenni. Már csak azért is, mert itthon egyelőre nem a legideálisabbak a körülmények. Amíg várjuk, hogy a Véső úti sporttelep elkészüljön, addig a B. Nagy Pál Sportcsarnokban, illetve Törökszentmiklóson tudunk csak edzeni – mondta a miklósi atléta.