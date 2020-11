Sima hazai sikerrel hangolt a Dózsa a BL-re

Magabiztos hazai győzelmet aratott a Szolnoki Dózsa, amely szombaton 18–7-re verte a Pécset az OB I. tizenegyedik fordulójában.

Zsivko Gocics tanítványai semmit sem bíztak a véletlenre, rögtön nekirontottak ellenfelüknek, így aztán mindössze 14 másodpercet kellett várni az első gólra, melyet Dusko Pijetlovics vágott a hálóba. Ezt követően Angyal Dániel és Filip Filipovics növelte a hazai vezetést, és a 3–0-s előny birtokában Gocics edző is érezte, nincs miért izgulni, és rögtön hármat is cserélt – ekkor Konarik Ákos, Szeghalmi Zsombor és Teleki András ugrott be a medencébe. Velük sem gyengült a Dózsa, hiszen utóbbi két játékos egyszer-egyszer már az első negyedben betalált, amely 5–1-gyel zárult.

A második játékrész elejét annyira nem nyomta meg a szolnoki csapat, de azért a nagyszünet előtt rátett még egy lapáttal, hogy végleg eldöntse a mérkőzést (11–3). A fordulást követően már nem volt akkora iram, de a magabiztos előny birtokában is növelte még előnyét a Dózsa, amely végül 18–7-re nyert, így a tizenegyedik győzelmét aratta a bajnokságban, tehát továbbra is hibátlan.

– A nagy különbség ellenére is úgy gondolom, ez egy jó felkészülést jelentett számunkra a BL-selejtezőre, mivel a Pécs végig küzdött, hajtott – nyilatkozta hírportálunknak Kovács Gergő, a Dózsa játékosa. – Annyira nem voltunk pontosak, a jövő hétre kicsit össze kell még rántani a csapatot, de mindenképp bizakodva utazunk Olaszországba. Szeretnénk bejutni a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

A csapat kedden utazik Siracusába, a BL-selejtező helyszínére, majd csütörtökön már meg is kezdi szereplését az A1 csoportban, ahol a görög Idraikosz, a francia Paix d’Aix és a horvát Mladost Zagreb lesz a Szolnok ellenfele.

SZOLNOKI DÓZSA – PÉCSI VSK-MECSEK FÜSZÉRT 18–7 (5–1, 6–2, 4–2, 3–2)

Vízilabda Aréna, 100 néző. Vezette: Sándor P., ifj. Kenéz Gy.

SZOLNOK: Nagy V. – Kovács G., Drasovics, PIJETLOVICS 3, Angyal 2, FILIPOVICS 4, Dőry. Csere: Bányai (kapus), Konarik 1, Teleki 1, Szeghalmi 2, SCHMÖLCZ 2, JANSIK D. 2, Nagy Ádám 1. Edző: Zsivko Gocics

PÉCS: Józsa – Gál D., Zerinváry 1, RAKONJAC 2, Sólyom, Kolozsi, Kosics. Csere: Gelencsér (kapus), Kókai Sz. 1, Csaba M. 2, Lihotzky, Reisz, Turnai A., Gaszt 1. Edző: Török Viktor

Gól – emberelőnyből: 12/7, ill. 8/2

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Kolozsi (28. p.)

Zsivko Gocics: – Régen játszottunk ahhoz képest, milyen sorozatterhelésben voltunk korábban, azonban ebből a meccsből is látszik, hogy milyen jól sikerült a felkészülésünk mind fizikális, mind taktikai szempontból. Jó formát mutattak a srácok, az első perctől diktálták az iramot. Biztató volt a Bajnokok Ligájára nézve.

Török Viktor: – Nem titkolom, azért jöttünk, hogy ennél kiélezettebb meccset játsszunk a Szolnokkal, de kicsit megilletődötten kezdtünk. Nagyon sok gólt kaptunk, a konktrák felemésztették az erőnket, elöl pedig nem tudtunk kiállításokat kiharcolni. A Szolnok rengetegszer lefordult rólunk, amiből sok helyzetet dolgozott ki, úgyhogy van min javítanunk.

További eredmények: FTC–Tatabánya 23–7, KSI–Debrecen 11–12, Kaposvár–Miskolc 17–10, BVSC–Szentes 23–11, OSC–UVSE 14–10, Eger–Honvéd vasárnap, 16.30 (tv: M4 Sport+)