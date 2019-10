Sima ügy volt továbbjutás

A Jászberény VT női csapata kedd este játszotta le Magyar Kupa-nyolcaddöntős visszavágóját az NB I.-es Budaörs ellen.

A jászsági hölgyek az idegenben vívott mérkőzéshez hasonlóan sima, 3:0-s sikert arattak, így kettős győzelemmel jutottak tovább. A Berény a nyolc között egy másik NB I.-es gárdával, a Balatonfüreddel csap majd össze, azonban előbb a bajnokságban van jelenésük, hiszen ma (18 óra) a Kaposvár vendégeként lépnek pályára az Extraligában.

Jászberény VT–Budaörsi DSE 3:0 (16, 19, 20)

Jászberény: Szerényi 6, Szilcsenkova 5, Borsos 8, Tóth E. 14, Bulajics 18, Alishanova 1. Csere: Radomszki, Piatek (liberók), Faragó F. 1, Mészáros Zs. 2, Mizsei. Vezetőedző: Makai Péter

Budaörs: Pisák 5, Horváth P. 12, Szabó L. 1, Boskó, Reljics 9, Harmath Zsófia 7. Csere: Hernády, Futsek (liberók), Deli 1, Vincze, Rácz A., Kolada. Vezetőedző: Fekete Krisztina

Továbbjutott: a Jászberény, kettős győzelemmel (6:0)

Makai Péter: – Gratulálok a lányoknak! Annyit adtunk ki magunkból, amennyi a 3:0-s győzelemhez feltétlenül szükséges. Nem vagyok felhőtlenül elégedett, de egy győztes meccset nem kell megmagyarázni. Szerettem volna játszatni azokat, akiknek eddig kevesebb játéklehetőséget adtam. Más szerkezetben, három magyar játékossal álltunk ki, és az is a célom volt, hogy Iga Piateknek is bizalmat szavazhassak, illetve az is fontos volt, hogy saját nevelésű játékosaimat is pályára küldhessem.