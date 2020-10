Simán nyert a Szolnoki Dózsa a fővárosban

A nyolcadik fordulóból elhalasztott mérkőzését pótolta a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata a Honvéd Kőér utcai otthonában, ahol magabiztos, kilencgólos győzelmet aratott, ezzel továbbra is hibátlanul vezeti a bajnoki tabellát.

A vendéglátók betegségek és az azt követő karantén miatt tartalékosan ugrottak medencébe. Tegyük hozzá, hogy a Dózsából is hiányzott négy alapember: Angyal Dániel, Dusko Pijetlovics, Filip Flipovics és Nagy Ádám.

Kovács Gergő duplájával indult a szombat esti meccs, majd Radomir Drasovics is két gólt lőtt, közben mindössze egy találatot jegyzett a Honvéd. Ekkor még nem volt szakadéknyi különbség a felek között, az első félidőt követően 3–6-os állást mutatott az eredményjelző. A fordulást követően viszont tovább nyílt az olló, Schmölcz Normanék sorra lőtték az akciógólokat, úgyhogy a végére tekintélyes különbség alakult ki a felek között, 6–15.

A fordulást követően Bányai Márk őrizte a Dózsa kapuját.

– Sok hiányzója volt a Honvédnak, mi pedig pihentettük négy kulcsemberünket – mondta a fiatal hálóőr. – Egy kicsit nehezen indultunk be, aztán a nagyszünetet követően rákapcsoltunk, a hazaiak pedig elfáradtak, és sikerült meglépnünk tőlük. Mint azt edzőnk, Zsivko Gocics több fórumon is nyilatkozta, a múlt héten kezdtük meg a felkészülést a novemberi Bajnokok Ligája selejtezőjére, a Honvéd elleni meccsen is gyakoroltunk új taktikai elemeket. Most kaptunk három nap pihenőt, aztán szerdától készülünk a folytatásra.

A szolnokiak a következő bajnoki meccsükön, november 7-én a PVSK csapatát fogadják.

Így látták a szakemberek a mérkőzést

Szivós Márton: – Hét játékosunk is élete első OB I.-es mérkőzését játszotta, s mindannyian kitettek magukért, nem ijedtek meg a nemzetközi porondon is bizonyított szolnokiaktól. Látszott a srácokon, hogy élvezik a játékot, de a végjátékra sajnos elfáradtak a fiatalok, így nagyon kiütközött a felek között lévő tudáskülönbség.

Zsivko Gocics: – Különös érzések kavarognak bennem, hiszen a Honvéd vezetőedzőjéhez szoros barátság fűz, és örültem volna, ha teljes kerettel tudnak kiállni ellenünk. A mutatott játékkal és az eredménnyel elégedett vagyok, a körülményekhez képest jó mérkőzést játszottunk, s a fia­talok is megmutatták a bennük rejlő potenciált.

Bp Honvéd–Szolnoki Dózsa 6–15 (1–3, 2–3, 1–5, 2–4)

Budapest, Kőér utca, zárt kapuk mögött. Vezette: Csanádi Zs., Marnitz M.

HONVÉD: PRZYBYTEK – Simon R. 1, Manhercz Á. 1, Illés S., Gregor, Chilkó, Kiss B. 1. Csere: Budai (kapus), Víg 1, Tapasztó, Juhász Á. 1, Fekete B., Zsigmond Cs. 1, Derekas. Edző: Szivós Márton.

SZOLNOK: Nagy V. – DRA­SO­VICS 3, KOVÁCS G. 3, Jan­sik D. 1, Teleki, Szeghalmi 1, SCHMÖLCZ 3. Csere: BÁNYAI (kapus), Melkuhn, Dőry 2, Pál-Szabó, Konarik 2, Kol­tay. Edző: Zsivko Gocics.

Gól – emberelőnyből: 6/1, ill. 5/1.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –.

További eredmények: Miskolc–Eger 9–9, OSC-Új­buda–Kaposvár 10–5.