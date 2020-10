Sipos János rendhagyó módon futott az atlétikai központban

A szerdai átadás után egy nappal rendhagyó futás színhelye volt a Szolnoki Atlétikai Központ. Sipos János, a Szolnoki MÁV SE sokszoros magyar bajnok sprintere egy korábbi ígéretét betartva százszor száz métert futott a vadonatúj rekortán pályán.

Sportberkekben, közösségi oldalakon már napok óta terjedt a hír, hogy mire készül Sipos János, és az sem volt titok, hogy lesznek segítői is, akik vele együtt futnak akár többször száz métert is. Természetesen nézők is érkeztek szép számmal, akik kíváncsiak voltak a nem mindennapi futásra, és arra is, hogyan újult meg a létesítmény.

Gönczölné Molnár Judit, testnevelő tanár, egykoron váltóban magyar bajnok sprinter szerint nagyon impozáns a pálya és hozzá kapcsolódó infrastruktúra is. – Én már több mint 35 esztendeje, hogy nem versenyzek – mondta Judit. – A mi időnkben csak három-négy rekortán pálya létezett létezett hazánkban. Azóta nagyon sok létesítmény megújult, örülők, hogy itt a Véső úton is elkészült az atlétikai központ. Remélem majd az iskolás tanítványaim is kipróbálhatják, és egyre több gyerek kedveli meg a sportágat. Jó magam most nem futok, természetesen sok sikert kívánok Sipos Janinak fogadalma teljesítéséhez.

Miért is tett rendhagyó fogadalmat Sipos János? – Amikor elkezdték építeni a pályát, akkor megfogadtam, ha elkészül a létesítmény teljesítem a százszor száz méteres penzumot –.mondta az atléta, aki hozzá tette, tíz sprintet sokan tudnak teljesíteni, de százszor száz méter futni, már embert próbáló feladatnak számít

Csütörtök délután aztán eljött a rendhagyó futás ideje, szerencsére nem hagyták egyedül futni a Sipi becenevű vágtázót, minden futamban heten kísérték, voltak akik többször is megtették a távot.

Közülük az egyik a szolnokiak egykori magyar bajnoka, Ecsekiné Juhász Erzsébet volt: – Amikor még fúrtak, faragtak az építők a Véső úton Sipi azt ígérte, ha végre elkészül a pálya százszor teljesíti a százméteres távot, mi pedig arra vállalkoztunk, hogy segítünk neki – nyilatkozta az egykori kiválóság. – Jó magam a 22. valamint a 62. résztávon kísérem, az előbbit azért emlékezetes, mert 22 évig versenyeztem, az utóbbi pedig annyi az életkorom.

Közben egyre gyarapodott a közönség, szerencsére nem lankadt az atléta, aki alig fél perces pihenőket tartott, aztán folytatta futást. A hajrában egyre hangosabb lett a szurkolótábor, az utolsó száz métert egyedül futotta Sipi, mint megtudtuk, így volt megbeszélve. Alig két óra alatt teljesítette ígéretét a kiváló versenyző. Lazításképpen pedig a szurkolóival egyetemben futott még néhány száz métert.

Néhány perc múlva, pedig barátja, és sporttársa, az amúgy masszőrként a MÁV FC futballcsapatánál dolgozó, Boros Bence vette kezelésbe Sipi izmait. – Jól érzem magam, minden rendben – mondta a 29 éves vágtázó a kezelés közben. – Tulajdonképpen csak az utolsó húsz hossz volt nehezebb, amúgy gördülékenyen ment a futás. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást. Most három napot pihenek aztán edzőimmel, Ecseki Danival folytatjuk a felkészülést a következő évadra.