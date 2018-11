Sokat tesz az Invictus SC a vizessportok népszerűsítéséért

Bő két és fél évvel ezelőtt alapították meg Mezőtúron a korábbi válogatott, olimpikon vízilabdázó, Mohi Zoltán vezetésével az Invictus SC-t, és már több városban is úszó-, valamint vízilabda-szakosztállyal büszkélkedhet. Mohi Zoltán számolt be a kezdetekről, az elért sikerekről és a jövőbeli tervekről.

– Miként jött az ötlet, hogy Mezőtúron vízilabdaközpontot alakítanak ki?

– Három évvel ezelőtt, 2015 szeptemberében kerestek meg engem, mint a Szolnoki Dózsa akkori ügyvezető igazgatóját a mezőtúri szülők, akiknek a gyermekei vízilabdáztak, hogy szeretnék, ha magasabb színvonalon zajlana a jövőben a képzés.

– Kovács Istvánnal, a szolnoki vízilabdázók szakmai igazgatójával ellátogattunk Mezőtúrra, és láttuk, hogy igenis van létjogosultsága még egy vízilabdaklubnak a megyében a szolnoki mellett. Az egyesület tulajdonosával egyeztetve 2016 elején saját klubot hoztunk létre Invictus SC néven, és ekkor vette kezdetét egy más jellegű, szervezettebb munkafolyamat.

– Milyen céllal jött létre az egyesület?

– A célunk a kezdetektől fogva az volt, hogy mezőtúri központtal működő regionális hálózatot hozzunk létre – szögezte le Mohi Zoltán.

– Ennek a tervnek a megvalósítása remekül halad, hiszen mostanra már Gyomaendrődön, Karcagon, Martfűn, Túrkevén, Kengyelen és Szolnokon is van szakosztályunk, mindenütt szakképzett edzők irányításával. Az önkormányzatok minden településen pozitívan fogadták az elképzeléseinket, konstruktívan és – a lehetőségekhez képest – támogatóan viszonyulnak egyesületünkhöz, nagyon jó munkakapcsolatban állunk velük.

– Hány gyermek sportol jelenleg az Invictus SE színeiben és milyen eredményeket értek el eddig?

– Összesen háromszázan látogatják az edzéseinket, de évről évre bővül a létszám. Fontos kiemelnem, hogy nem csupán vízilabdát tanítunk, hanem úszásoktatás és úszóedzések is zajlanak. Mindennap vannak tréningek, bár alkalmanként a kellő vízfelület hiánya több helyen is gondot okoz. Óvodai és iskolai foglalkozásokat tartunk több városban is, és ennek keretében még több fiatalnak van lehetősége megismerkedni a vízzel, az úszással.

– Tavaly szeptemberben neveztünk be először a gyermekcsapatunkkal az országos bajnokságba, míg a többi korosztállyal a vidékbajnokságba. Az U15-ösök az első évükben feljutottak a C csoportból a B-be, így most már itt szerepelnek, akárcsak a serdülők. Ugyan vannak náluk lényegesen erősebb együttesek, de ezekből a mérkőzésekből sokat tanulhatnak.

– A tizenhárom évesek és a még fiatalabbak a vidékbajnokságokban szép eredményeket érnek el, az egyik csapatunk például megnyerte tavasszal a csoportját. Örömteli, hogy egyre több szakosztályunkból tudunk beépíteni játékosokat a mezőtúri központi együttesbe.

– Jövőre szeretnénk leánycsapatot is indítani. Úszószakosztályunkat tekintve elsősorban a szolnokiak és a mezőtúriak – akik közül többen is aranyjelvényes minősítéssel rendelkeznek – értek, érnek el szép sikereket régiós és országos szinten egyaránt.

Vízipólómeccsek a Holt-Körösben

Mint azt Mohi Zoltán elmondta, idén augusztusban első alkalommal rendezték meg a Túri Fullánk Nemzetközi Vízilabda Fesztivált, melynek keretében hazai és külföldi utánpótláscsapatok szálltak vízbe Mezőtúron. Két helyszínen zajlottak a mérkőzések: a strandfürdő mellett kuriózumként a Holt-Körösben is megmérkőztek a csapatok.

Négyszáz sportoló vett részt a rendezvényen, amely jó reklámja volt a térségnek, a vízilabdán kívül is számos érdekes programmal várták a kilátogatókat. Többek között Czene Attila, Kásás Zoltán, ifj. Cseh Sándor és Kósz Zoltán is tartott előadást, de a kultúra és az egészségmegőrzés is központi téma volt.

Az eseménynek egészen biztosan lesz folytatása 2019. augusztus 14–18. között, várhatóan még több mérkőzéssel, sportolóval és külföldi vendéggel. Az ideihez hasonlóan jövőre is különféle sportszakmai kiállításokkal, nívós előadókkal, koncertekkel, gasztronómiai és rekreációs élményekkel készülnek a szervezők.