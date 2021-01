Sopronban is nyert az Olaj

Tovább tart az Olajbányász kosárcsapatának sikerszériája, a piros-feketék ezúttal Sopronban diadalmaskodtak, megerősítve ezzel vezető pozíciójukat a tabellán. A 10. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolták a felek Sopronban.

Nagyon bekezdett az Olaj, alig négy perc perc alatt kettő ellenében 15 pontot rámoltak be Szuboticsék vendéglátójuk kosarába. Aztán megállt a tudomány az egykoron a szolnokiak bajnokcsapatában is játszó, Milos Boriszov vezérletével előbb utolérték vendégeiket a kék-fehérek majd le is hagyták őket, a 16. percben nyolc ponttal is vezettek, amit a félidő végéig meg is tartottak.

A második félidőben behozta hátrányát az Olaj, amely ezúttal is remek csapatmunkával rukkolt ki. A záró felvonásban a 34. percben még 64–64 volt az állás, a hajrá azonban a szolnokiaké volt, akik egy 13–2-es rohammal állva hagyták vetélytársukat, és megnyerték a meccset.

– Az elmúlt néhány hétben a bajnokság három topcsapata ellen léptünk pályára, amelyek közül a Szolnoké a legkomplettebb keret, hiszen két-három játékosa van minden posztra, így mindent sokkal jobban kell csinálni ellene, sokkal kevesebb hibával – értékelt Kosztasz Flevarakisz, a soproni együttes edzője, a Nemzeti Sportnak.

– Az első öt perc után, amikor új centerünk, James Padgett pályára lépett, már látszott, hogy innentől kezdve sokkal jobbak lehetünk, ezért a következő napok egyik legfontosabb feladata az ő csapatba építése lesz.

Gasper Potocnik pedig azt mondta: – Úgy gondolom, az első negyedben jól játszottunk, a második viszont ennek a szöges ellentéte volt. Nem voltunk motiváltak, nem járattuk jól a labdát támadásban, és rengetegszer eladtunk, ami egyáltalán nem jellemző ránk. A szünet után egy teljesen más csapat jött ki az öltözőből, sokkal agresszívebben játszottunk, ennek köszönhető a győzelmünk.

A Szolnoki Olajbányász szerda este tovább növelheti győzelmei számát, hat órakor a ZTE csapatát fogadja a Tiszaligetben, továbbra is zárt kapuk mögött.

SOPRON KC–SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 72–79 (21–20, 21–14, 15–20, 15–25)

Sopron, zárt kapuk mögött. Vezette: Benczur, Tóth C., Söjtöry.

SOPRON: Jackson 5/3, Thompson 6, BORISZOV 14/3, Jogéla 11, Werner Csere: FAZEKAS CS. 12/12, PADGETT 16, Supola 5/3, Bagó, Sitku, Takács N. 3/3 . Edző: Kosztasz Flevarakisz.

SZOLNOK: WARNER 18/6, KOVÁCS P. 10/3, Rudner 2, SZUBOTICS 10/3, CAKARUN 13. Csere: Badzim 9/9, Pallai 6/6, Pongó 3/3, Zsíros, Juhos 8/3, Taiwo. Edző: Gasper Potocnik.