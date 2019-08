Streetball bajnokságot rendeztek Karcagon

A Nagykunsági Kulturális Napok keretében augusztus 19-én, hétfőn a Kosárliget pályán rendezett Streetball bajnokságon 21 csapat vett részt.

Megyénkből Karcag, Tiszafüred, Kisújszállás és Szolnok csapatai küzdöttek, míg Hajdú-Biharból Tépe és Hajdúböszörmény kosarasai vállalták a megmérettetést felnőtt, 10 évesek és fiatalabbak és a 2004-2007 között születettek korcsoportjában.

Mint Szepesi Tibortól, a Déryné Kulturális Központ igazgatójától megtudtuk, több korcsoportban lány csapatok is versenyeztek. A nap során a lelkes amatőr kosaras csapatok kemény küzdelemben vívták ki az első helyet a karcagi Streetball Bajnokságon, de a büntetődobó verseny és a 3 pontos dobóverseny is hozott izgalmakat a lelkes nézők, szurkolók számára is.