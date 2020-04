Szeghalmi Zsombor lehet a legjobb a rosszkéz oldalon

Veszélyhelyzet van, megállt a sportvilág, nincsenek meccsek, versenyek. A csapatsportágakban is szünetelnek az edzések, a játékosok egyénileg vagy kis csoportokban próbálják magukat szinten tartani. Eddig leginkább a rutinos játékosokat, mint a válogatott kosárlabdázót, Kovács Pétert, az Eb-győztes vízipólóst, Angyal Dánielt kérdeztük, hogy miként oldja meg az edzéseket, ebben a mindenki számára nehéz helyzetben. Most egy fiatal, mindössze 17 esztendős vízilabdázót, Szeghalmi Zsombort faggattuk arról, hogyan találja fel magát a karanténban.

– Aminek örülök, hogy újra jó az idő, és a szabadban is lehet tréningezni – kezdte a korosztályos válogatottakban már alapembernek számító játékos.

– Edzőnktől, Zsivko Gocicstól kaptunk szárazföldi edzésprogramot, azt maximálisan végrehajtom. Épp most tudtam le egy gátkört a Tiszaligetben, megyek mindennap. A kondiedzésekhez megvannak az erősítőeszközeim, a gumikötelek és súlyzók, ezekkel igyekszem magamat karbantartani. Nagyon hiányoznak a vízi tréningek, de most nem az a legfontosabb, hogy nem mehetünk az uszodába, hanem az, hogy a világ szerencsésen kilábaljon a koronavírus okozta válságból.

– Tudjuk, hogy nem egyszerű a helyzetük, hiszen épp egy hónapja játszottak utoljára tétmeccset, Ha jól emlékszem, ön is betalált a Honvéd hálójába.

– Igen, én is lőttem egy gólt Decker Attila kapujába, jó kis izgalmas mérkőzést vívtunk, amelynek 7–7-es döntetlen lett a végeredménye. Talán mondanom sem kell, hogy számomra is rosszkor jött a kényszerszünet, mert épp kezdtem beépülni a csapatba. Nemcsak a felnőttbajnoki derbiken, hanem a Bajnokok Ligájában is játszottam, ami számomra óriási dolog. Nem akarok vele dicsekedni, de én vagyok a BL legfiatalabb játékosa.

– Fiatal játékosként mennyire fogadják el a csapat rutinos válogatottjai, Nagy Viktor, Angyal Dániel, Jansik Dávid vagy éppen a szerb olimpiai bajnok Dusko Pijetlovics?

– Azt magamtól is tudom, hogy hol a helyen az öltözőben, és mi a dolgom, a meccsek előtt és után. Csak ilyen apróságokra kell gondolni, hogy a meccsekre én viszem a szereléseket, labdákat, majd a végén én is szedem össze azokat. Természetesen mindenkivel jól kijövök, rosszban senkivel sem vagyok. Ha valamit jól csinálok az edzéseken és a meccseken, dicsérnek vagy biztatnak, de olyan is volt már, hogy szúrós szemmel néztek rám, ha behibáztam. Nekem is tudnom kell, hogy mi dolgom, és nem kell feltétlenül megváltanom a világot.

– Pólós nyelven a rosszkéz-oldalon játszik, a felnőttválogatottban olyan balkezes kiválóságok, mint Vámos Márton vagy Zalánki Gergő szerepelnek. Ezeken a jobb oldali posztokon néhány év múlva akár ki is szoríthatja őket.

– Szerencsére ismerem őket, hiszen Szolnokon is megfordultak, tavaly már játszottam Gergő mellett a Dózsában. Mindketten nagyszerű játékosok, kiváló sportemberek, és ezeket bizonyítják a mérkőzéseken is. Örülnék, ha ismét egy csapatban játszhatnák velük. A szerbek közül is a két balkezest, az olimpiai bajnok Filip Filipovics és Dusan Mandics játékát kedvelem.

– Eddig csak a vízipólóról beszéltünk. Hogyan áll a tanulással, milyen tervei vannak?

– Magántanulóként 11. évfolyamos vagyok a Varga Katalin Gimnáziumban. majd jövőre érettségizek. Gondolkodtam már a hogyan továbbról, a sportmenedzseri szak a Testnevelési Egyetemen, valamint az agrárszakma is érdekelne. Van még idő dönteni, előbb az idei tanéven és a vírushelyzeten legyünk túl szerencsésen.