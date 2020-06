Szemináriumot tart a Furkó Branch

Sihan Furkó Kálmán (8. dan), a kjokusin karate honi megalapítója, illetve az ő főnöksége alatt álló szervezet, a Furkó Branch továbbképzést hirdetett a magyar versenyzők számára. A nagy érdeklődéssel várt szemináriumot június 27-től két napon át Jászberényben, az Y Akadémia szervezésében, az Y Házban tartják.

Tudnivaló, hogy a jászberényi Yakuzák SE/Y Akadémia dódzsója a legalkalmasabb helyszín egy olyan modern szemléletű továbbképzésre, ahol a sihan oktatásából a karate hagyományait a legjobban tudják ötvözni a korszerű edzésmódszerekkel, szenszei Agócs Tibor (3. dan) közreműködésével.

Furkó Kálmán a karantént követően, május 23-án először Jászberénybe látogatott el, ahol egy úgynevezett kiscsoportos, tehát korlátozott létszámú edzést tartott a Yakuzák SE/Y Akadémia fiatal tehetségeinek. A közel három óra hosszás edzésen az anatómiai ismeretekre támaszkodva végezték a gyakorlatokat a karatékák.

Az Y Házban már az edzés előtt mindenki nagy csendben, a tekintélynek szóló tisztelettel és visszafojtott izgatottsággal várta Furkó sihant. A tanítás során új légzéstechnikát, valamint a küzdelmek során jól hasznosítható technikákat mutatott be a mester. Az oktatás nagy része szóbeli tanításból állt, Furkó Kálmán minden szavát kiemelt figyelem kísérte. Szó volt a küzdelem lényegéről, az alázatról, a háláról és az észszerű gondolkodásról is. Ahogy a tanítványok visszaemlékeztek ezekre az órákra, minden szavában tükröződött, hogy a mai napig szívén viseli a magyar karate sorsát, és sokat gondolkodik rajta, miként lehetne előbbre mozdítani.

A sihan már csak Jászberénybe jár edzést tartani, ezzel is elismerve azt a munkát, ami az Y-ban zajlik. Nem véletlen, hogy az elmúlt évben az Agócs Tibor vezette Yakuzák SE csatlakozhatott a Furkó Branchhez. A mester figyelemmel kíséri az Y Akadémia két fiatal, immár felnőtt versenyzője, Kerekes Réka és Móczó Milán fejlődését is. Mindketten Európa legjobbjai közé tartoznak, köszönhetően az Agócs Tibor szakmai irányításával zajló, magas színvonalú képzésnek. Ők most már a legjobbak szeretnének lenni, s hogy ez a vágyuk teljesüljön, sihan Furkó is hozzáteszi a tudását.

A berényi tréning után egy héttel a sihan Rékát és Milánt is meghívta a szolnoki dódzsóba, a „Faházba”, ahol újabb technikákat tanított nekik.

Újabb alkalom pedig akkor lesz számukra, amikor június 27–28-án, az Y Házban rendezik meg a Furkó Branch szemináriumát. Sihan Furkó Kálmán, összegezve és elemezve az elmúlt időszak hazai és nemzetközi versenyein látottakat, ezen a képzésen szeretné megosztani a tapasztalatait a magyar versenyzőkkel. A sihan a kjokusin technikai elemeire, illetve azok alkalmazására kívánja felhívni a figyelmet, és átadni tudását ezzel kapcsolatosan. A jászberényi szeminárium programjában kjokusin kihon (jelentése: alaptechnikák) és képességfejlesztés is szerepel majd.