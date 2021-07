Szerdán kezdetét veszi a nem mindennapi olimpia

Hivatalosan pénteken rajtol el az augusztus 8-ig tartó tokiói olimpia, azonban egyes sportágakban már szerdán versenyt rendeznek. Emellett összeszedtük, kilenc megyei sportolónk mikor kezdi meg szereplését az ötkarikás játékokon.

Szerdán már láthatunk softballmeccseket magyar idő szerint hajnali két órától, valamint női labdarúgó-mérkőzéseket fél tíztől. Csütörtökön és pénteken sem lesz még túl nagy kínálat, bár utóbbi napon tartják a megnyitót, illetve evezősünk, Pétervári-Molnár Bendegúz és íjászunk, Balogh Mátyás már rajthoz állt. A nagyüzem tehát szombaton indul be, ahol már a szolnoki származású asztaliteniszezőnek, Szudi Ádámnak is szoríthatunk vegyes párosban. A többi megyei kötődésű versenyző később kezdi meg szereplését, de Bodonyi Dórán, a Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzőjén kívül a többiek már a helyszínen vannak. A szarvasi születésű kajakos egyébként a kettes és a négyes tagjaként is aranyéremért szállt harcba.

Cselgáncsozóink a jövő hét elején lépnek tatamira, így a 19 éves Özbas Szofi is, aki majd a 63 kilogrammos súlycsoportban indul.

– Talán már 2020-ban is ki tudtam volna harcolni a kvótát, de sokkal jobban érzem magam így, hogy olyan tapasztalatok vannak a hátam mögött, mint életem első felnőtt-világbajnoksága – mondta a Békés Megyei Kano ­Judo SE szolnoki versenyzője a Mol­csa­pat.hu honlapnak, aki az említett vb-n a hetedik helyen zárt. A fiatal dzsúdós ezután rátért az olimpiára.

– Magam felé is vannak elvárásaim, de ezek nem a helyezésről szólnak. Azt várom magamtól, hogy ne görcsöljek rá a versenyre, és ne kalandozzak el, maradjak végig koncentrált, és hozzam ki magamból a legjobbat. Hogy ezek számszerűen milyen eredményt hoznának, azzal nem foglalkozom, mert nem akarom sarokba szorítani magam azzal, hogy egy soha át nem élt helyzetet próbálok megjósolni.

Karakas Hedvig és a dzsúdócsapat szinte az edzőtáborból érkezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, mivel Dunavarsányban készültek az indulásig, igazából csak csomagolni tértek haza.

– A munka nagy részét már a világbajnokság előtt elvégeztük, a dunavarsányi táborban már a minőségen és az apró, finom beállításokon volt csupán a hangsúly. Úgy érzem, a világbajnokság utáni gödörből, lehangolt állapotból sikerült kikapaszkodnom, már a múlt heti edzéseim is igazán biztatóak voltak. Tiszta lelkiismerettel megyek Tokióba, mert a munka nagy részét elvégeztem, csak a fogyasztás van hátra, s az elmúlt huszonegy év tapasztalatai alapján úgy érzem, a legjobb formában tudok majd tatamira lépni – nyilatkozta a Judo­info.hu-nak a BHSE szolnoki cselgáncsozója.

A férfi vízilabdázók, így a Szolnoki Dózsa két pólósa, Angyal Dániel és Nagy Viktor is vasárnap ugrik először medencébe. A világ- és Európa-bajnok kapus szerint jó állapotban várják a rajtot.

– Az egész felkészülés során remek volt a hangulat, de természetesen párosult mellé a kemény munka is, illetve a taktikai elemekre is nagy hangsúlyt fektettünk. Tehát jól éreztük magunkat, de emellett rendkívül fárasztó is volt – árulta el az NSO TV videójában Nagy Viktor, aki majd szombaton ünnepli a 37. születésnapját.

A vízilabdázókkal egy napon rajtolnak a női kézisek is, ahol Bordás Réka képviseli megyénket. Atlétáink viszont még jövő héten sem ragadnak gerelyt, a szolnoki Szilágyi Réka augusztus 3-án, míg a törökszentmiklósi Rivasz-Tóth Norbert másnak versenyez először.

A megyei érdekeltségű versenyszámok:

ASZTALITENISZ: Szudi Ádám

Július 24. (szombat), 2.00, vegyes páros, nyolcaddöntő: Szudi Ádám, Pergel Szandra

VÍZILABDA: Angyal Dániel és Nagy Viktor

Július 25. (vasárnap), 4.30, A csoport: Magyarország–Görögország

Július 27. (kedd), 11.20, A csoport: Magyarország–Japán

Július 29. (csütörtök), 3.00, A csoport: Magyarország–Dél-afrikai Köztársaság

Július 31. (szombat), 7.00, A csoport: Magyarország–Egyesült Államok

Augusztus 2. (hétfő), 3.00, A csoport: Magyarország–Olaszország

KÉZILABDA: Bordás Réka

Július 25. (vasárnap), 14.30, B csoport: Magyarország–Franciaország

Július 27. (kedd), 4.00, B csoport: Magyarország–Brazília

Július 29. (csütörtök), 12.30, B csoport: Magyarország–Oroszország

Július 31. (szombat), 12.30, B csoport: Magyarország–Spanyolország

Augusztus 2. (hétfő), 9.15, B csoport: Magyarország–Svédország

CSELGÁNCS: Karakas Hedvig és Özbas Szofi

Július 26. (hétfő), 4.00, női 57 kg, selejtező: Karakas Hedvig

Július 27. (hétfő), 4.00, női 63 kg, selejtező: Özbas Szofi

KAJAK-KENU: Bodonyi Dóra

Augusztus 2. (hétfő), 2.30, női K–2 500 méter, előfutam, negyeddöntő: Kozák Danuta, Bodonyi Dóra

Augusztus 6. (péntek), 2.30, női K–4 500 méter, előfutam: Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra

ATLÉTIKA: Szilágyi Réka és Rivasz-Tóth Norbert

Augusztus 3. (kedd), 2.20, női gerelyhajítás, selejtező: Szilágyi Réka

Augusztus 4. (szerda), 2.05, férfi gerelyhajítás, selejtező: Rivasz-Tóth Norbert