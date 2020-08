Szerdán már Szombathelyen lép pályára a MÁV FC

Épphogy lejátszotta első mérkőzését az új idényben a Szolnoki MÁV, szerdán már ismét pályára lép, 19 órától a Haladás vendégei lesznek a kék-fehérek az NB II. második fordulójában.

Mint ismert, győzelemmel kezdett a MÁV FC a Szentlőrinc ellen, és az egygólos különbség a helyzetek alapján több is lehetett volna. A hétközi ellenfél, a Haladás szintén jól rajtolt, hiszen 5–1-re győzött a Siófok otthonában. Hozzá kell tenni, a sima eredményhez az is kellett, hogy a hazaiak kapusa az első három találatban benne legyen. Ráadásul 1–3-nál kapufát is lőtt a Balaton-parti csapat, azaz a mérkőzés akár egészen máshogy is alakulhatott volna. Ám nem így történt, azaz a szombathelyi gárda önbizalommal telve várhatja a szerda esti összecsapást.

Egyébként a Haladás kerete nem esett át nagy változáson a nyáron, de ha állást kéne foglalni, azt mondhatnánk, inkább gyengültek. Érkezett hozzájuk Csilus Tamás Siófokról és Mocsi Attila Fehérvárról, miközben távozott Gyurján Márton (ZTE), Jagodics Márk (Mezőkövesd) és Tóth-Gábor Kristóf (Budapest Honvéd), akikből előbbi kettő mindenképpen meghatározó játékos volt, de utóbbi futballista is egyre több lehetőséget kapott. Simon András pedig ahogy jött, úgy ment is, miután összeveszett a szombathelyi szakmai stábbal – vélhetően nem véletlenül, mivel másnap már alá is írt a Gyirmóthoz.

Ami a mieinket illeti, nyilván sok változás nem történt szerda óta, Rokszin Ádámra és Kurdics Leventére továbbra sem számíthat Csábi József, valamint Vólent Roland sem százszázalékos, így ő maximum pár percre állhat be, ha ismét ott lesz a padon. Kiállítása után Berdó Péter egymeccses eltiltást kapott, azaz ezt a bajnokit biztosan kihagyja, de vasárnap, a Budaörs ellen más ismét játszhat. Várhatóan a kezdőben sem lesz nagy változás.

Az előző szezonban mindkét mérkőzését lejátszotta egymással a két csapat, ősszel 3–0-ra nyert a Hali, míg tavasszal gól nélküli döntetlenre végeztek a felek a Tiszaligetben. A zöld-fehérek akkor jól láthatóan az egy pontért jöttek Szolnokra, nagyon helyzetekig sem jutottak, ma várhatóan azért ennél többre vágynak majd. Gólzáport viszont nemigen lehet várni – a vasárnapi Haladás-ötös ellenére sem –, mivel a stabil védekezés mindkét oldalon kulcskérdés.

Hogy a formáról is szó essen, nyilván egy forduló után erről még nem lehet kijelenteni semmit. Az azonban érdekes, hogy azt ismét el lehet mondani, 2020-ban még egyik csapat sem kapott ki tétmérkőzésen. A MÁV FC hét, a Hali nyolc összecsapáson nem szenvedett vereséget idén.

– Úgy láttam, elég jól sikerült a nyári felkészülésük, ikszeltek a Fradival és a Vidivel is – mondta a szerdai ellenfélről Csábi József vezetőedző. – Tehát egységes, masszív csapatnak tűnik a Haladás, amelynek van több, NB I.-es rutinnal rendelkező játékosa is. Ez alapján, és a siófoki győzelmük után azt is lehetne mondani, hogy ők az esélyesek, ám ismét nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára. Ami minket illet, nyilván jót tett a siker, de mindez akkor ér majd sokat, ha szerdán ponttal vagy pontokkal tudunk távozni Szombathelyről.

Ki-ki mérkőzésre lehet számítani szerdán, és benne van a pakliban, hogy egy gól dönt majd. Szép lenne folytatni az idei jó sorozatot.