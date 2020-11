Szolnoki albérletükben diadalmaskodtak a ceglédiek

Megtörte a ceglédi legénység a listavezető Újpest veretlenségét­, miután 13 ponttal legyőzte fővárosi vetélytársát az NB I/B Zöld csoportjának rangadóján.

A csoportrangadón a négy meccséből hármat nyerő ceglédi gárda a hibátlanul álló Újpestet fogadta a szolnoki Tiszavirág Arénában.

Miért is Szolnokon? Mint megtudtuk, a ceglédi sportcsarnok rekonstrukciója miatt szorult albérletbe a Pest megyei város kosárcsapata. Tegyük hozzá, hogy az együttes nagy része szolnoki, a játékosok egykoron az Olajban szerepeltek, számukra nem idegen a tiszaligeti létesítmény. A vendégeknél is találkoztunk egykori Olaj-játékosokkal, Horváth Ákos kétszer is nyert bajnokságot és kupát a csapattal, Csaba György pedig Szolnokon nevelkedett.

Nagyon bekezdett a hazai legénység, amely remek dobóformát árult el az elején, Tóth Zoltánék szórták a pontokat, nehezen vette fel a ritmust az Újpest. Igaz, a második negyedben csökkentett hátrányán a vendéggárda, de így is 49–42-es vezetéssel vonultak szünetre a csapatok. A fordulást követően is kapaszkodott az Újpest, de a hazaiak az elveszett labdát nem ismerték, lélektanilag fontos pillanatokban célba érkező triplákkal rendre visszaverték a támadásokat, és magabiztos győzelmet arattak.

– Mint a játékunk is mutatta, jó felkészültünk az Újpestből – mondta Tóth Zoltán, a Cegléd irányítója a lefújást követően.

– Jól pörögtünk a meccsen, de voltak hibáink is, amiket majd ki kell javítanunk. Örülünk a győzelemnek, annak is, hogy sokan kijöttek szurkolni nekünk. Egyértelmű, hogy meg akarjuk nyerni a csoportunkat, és feljutni a Piros csoportba.

– Boldogok vagyunk, hogy megnyertük a csoportrangadót – nyilatkozta Honti Viktor, a Cegléd edzője.

– Megmutattuk, hogy hazai pályán egy kicsivel, de jobbak vagyunk, mint az Újpest. Nem titkoltan az a célunk, hogy megnyerjük a csoportküzdelmeket.

Ceglédi KE–Újpest MT 92–79 (32–18, 17–24, 23–23, 20–14)

Szolnok, Tiszavirág Aréna, 350 néző. V: Nyilas, Borgula, Pécsi.

CEGLÉD: TÓTH Z. 19/15, VÁRBÍRÓ 6/3, Mészáros M. 6, Swanson 8, Csákvári 6. Csere: Csák 8/6, FEKETE V. 14/3, Berkics M., Szabó N. 7/3, Kovács B. 6, HEGEDŰS G. 6/3, Nárai 6. Edző: Honti Viktor.

ÚJPEST: ONDIMA 19/3, HORVÁTH Á. 24/18, Franczva 4, CSABA GY. 12, Varga B. 6. Csere: Pollák 2, Micev 4, Kelemen B. 8/3. Edző: Surmann Gábor.