Szolnoki éremeső az országos bajnokságon

Egy héttel a fedett pályás felnőtt magyar bajnokságot követően, ezúttal az ifjúsági és junior korosztály számára rendezték meg az ob-t, a budapesti BOK-csarnokban. A Szolnoki MÁV SE és a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola reménységei ezen a viadalon is kitettek magukért.

A múlt héten a felnőttek között is remeklő tizennyolc esztendős Pázmándi Dominik (Szolnoki MÁV SE) távolugrásban szenzációs versenyzéssel az utolsó sorozatban 733 cm-es hatalmas egyéni csúccsal szerezte meg az aranyérmet a juniorok mezőnyében.

Ecseki Tibor versenyzője a továbbiakban még egy ezüstöt is bezsebelt 60 méteres síkfutásban, ahol mindössze egyetlen századdal maradt el az első helyezett Pisch Milántól. A további szolnoki sprinterek közül Soltész Dávid (7.26) az ötödik helyen ért célba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A junior korú hölgyek 60 méteres síkfutó számában Knipfer Ágnes (Szolnoki MÁV) szolgáltatta a meglepetést, hiszen egyéni csúccsal (7.80 mp) lett második. Ecseki Dániel tanítványa sem adta alább két éremnél, ugyanis távolugrásban a remek utolsó kísérletével (551 cm) felért a dobogó második fokára.

A két éremszerzőn kívül is többen megdöntötték egyéni csúcsukat és értek el értékes helyezéseket. Soltész Dávid is, aki 200 méteren is ötödik helyen zárt a junioroknál.

Az ifik mezőnyében Nagy Milán távolugrásban lett negyedik, Tóth Jonatán pedig magasugrásban hetedik. Kalóz Nikolett és Kottlár Dániel egyaránt megnyerte a „B” döntőt 60 méteren és így mindketten a kilencedik helyen fejezték be az országos bajnokságot.

Ezen a viadalon ismét bebizonyosodott, hogy a szolnoki atléták továbbra is ott vannak a közvetlen élvonalban Magyarországon.