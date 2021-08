Szolnokiak és fürediek is szerepelnek az ob-n

Ismét versenyezni fognak a sportág legjobbjai, akik péntektől vasárnapig az országos bajnokságon, a szegedi Maty-éri pályán teszik vízre hajóikat.

A szeptemberi koppenhágai világbajnokságra kvalifikálhatják magukat az ob legjobbjai. Azt azonban tudni kell, hogy a tokiói olimpián szereplő sportolók automatikusan vb-csapattagoknak számítanak, ezért közülük többen is kihagyják az ob-t.

– Miután a klubok végig támogatják és segítik versenyzőiket egy-egy ciklusban, érthető kérés a vezetőktől, hogy sportolóik versenyezzenek az országos bajnokságon, amelyen fontos ranglistapontok szerezhetők az egyesületek versenyében – mondta a Nemzeti Sportnak Hüttner Csaba szövetségi kapitány.

– Ugyanakkor az is rendben van, ha egy olimpia után a felek megállapodnak abban, hogy egy-egy versenyző kihagyja a megméretést, és inkább pihen, szem előtt tartva, hogy szeptember közepén világbajnokságot rendeznek. Bármelyik utat választják, a verseny közelsége miatt biztos vagyok benne, hogy a mieink formája kitart a vébéig, amelyen remélhetőleg újra jól fognak teljesíteni.

Természetesen a City-Gas Tiszafüred KKSE és a Szolnoki KKK versenyzői is érdekeltek lesznek az ob-n. Az utóbbiak közül az olimpiai arany- és bronzérmes csapattag, Had­vina Dóra egy gyors futam erejéig száll be klubtársai – Dobler Dóra, Zupkó Vanda és Csikós Zsóka – mellé a kétszáz méteren induló négyes hajóba. A szolnoki férfiak közül Gál Péter és Tamási Zsombor több számban is rajthoz áll majd. Nem feledve: a parasportolók számára is megrendezik az ob-t. A paralimpiai indulók közül a tiszafüredi Kiss Erik és a szolnoki Pulai Erika, valamint Fehér Annamária és Katona Zoltán is nevezett a küzdelmekre.

A pénteki nyitónapon az 1000, szombaton az 500, míg vasárnap a 200 és 5000 méteres futamokat rendezik meg a Maty-éri pályán.