Szolnokon debütál a Körmend német vezetőedzője

Megyénk mindkét élcsapata komoly mérkőzést játszik. A listavezető Szolnoki Olaj KK a második helyen álló Körmendet fogadja, míg a JP Auto JKSE a hatodik pozícióból érkezik a tizenharmadik Szegedhez.

A vb-selejtezők jelentette szünet után folytatódik az A-csoportos kosárbajnokság. A Szolnoki Olaj múlt pénteken, Kecskeméten már lejátszotta előrehozott mérkőzését, szerdán pedig a FIBA Európa Kupában volt jelenése.

Most, a tizedik fordulóban is rangadó vár rá, hiszen a Körmenddel találkozik. A vasiak a bajnoki szünetet egyebek mellett edzőváltásra is felhasználták: a ciprusi Antonis Constantinidest a német Matthisa Zollner váltotta.

– A német edző érkezésével egy teljesen újfajta kosárlabdát kezdtek játszani – árult el néhány „hadititkot” Jakab Máté, a szolnoki edzői stáb tagja. – Német edző révén, nagyon agresszív nyomást gyakorolnak a labdavezetőre.

– Eddig az új edzővel két mérkőzést játszottak le az Alpok–Adria Ligában, mindkettőt megnéztük és kielemeztük. Mario Delas érkezésével komoly stabilitás érkezett a körmendi palánk alá, hiszen nagyon rutinos játékosról van szó, aki Európa különböző bajnokságaiban is megfordult. Fineszes, okos, jól passzoló kosaras, aki a gyűrű alatt kiválóan dolgozik, emellett a társait is remekül helyzetbe tudja hozni.

Alex Murphy pótlásán továbbra is dolgozik a klub, de Olaj-minőségű légióst „beszerezni” nem könnyű feladat. Jaylin Airington sérülése is lassabban gyógyul a vártnál, így alighanem Andrew Rowsey lesz az egyetlen amerikai szombaton a csapatban.

A szolnoki Sportkarácsonyt betetéző Szolnoki Olaj–Egis Körmend mérkőzést az Olaj Tv 17.50-től élőben közvetíti.

Nem számíthat lötyögős munkanapra a JKSE sem. Az idegenben eddig egyszer nyerő jászberényiek ahhoz a Szegedhez utaznak, amely eddig csak egyszer győzött hazai pályán.

– Jól jött nekünk a pihenő, a rendelkezésünkre álló idő alatt próbáltuk kijavítani a hibáinkat az edzéseken, illetve felkészülési meccseken. Jó lenne már megtörni a szegedi átkot, és nyerni ott – hangsúlyozta Czirbus József, a berényiek erőcsatára.

– A Boltics–Sulovics tengelyre kell fokozottan figyelnünk, nagyon jól csinálják a kettő-kettő elleni játékot. De úgy érzem, hogy a gyors játékunkkal és a stabil védekezésünkkel meg tudjuk lepni őket.

– Természetesen az is segíthet nekünk, hogy vezetőedzőnk, Nikola Lazics több évig dolgozott Szegeden, ismeri a játékosokat. Ha a végeredményre kellene tippelnem, akkor azt mondanám, hogy nyerünk 80–79-re!

A Szedeák új játékost dob be a szombati meccsen. A 27 éves szerb Alekszandar Ponjavics U18-as Európa-bajnokságot nyert, többszörös U20-as válogatott volt. Juhos Levente október végén játszott legutóbb, most ő is ott lesz a szegedi keretben.

A berényieknél is mindenki készen áll. Djordje Pantelics ugyan két felkészülési meccset kihagyott, de azzal a szándékkal lesz ott az újszegedi sportcsarnokban, hogy kordában tartja Sulovicsot.

