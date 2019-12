Szolnokon két biztos kupadöntős találkozik vasárnap este

Az év utolsó hétvégéjén ér félidejéhez a kosárlabda-bajnokság alapszakasza. Ez azért fontos, mert a Magyar Kupa nyolcas döntőjében azok a csapatok vehetnek részt, amelyek féltávnál ott vannak az első nyolcban. A címvédő Olajbányász biztos, hogy kupázik, a Jászberény viszont biztosan nem.

Hat klub már biztos kupás: a Falco, a Körmend, a Paks, a Szolnok, az Alba és a Kecskemét. Ebből kettő éppen egymás ellen játszik vasárnap 18 órától a Tiszaligeti Sportcsarnokban. A Szolnok–Kecskemét közelséget kihasználva, a két egylet még az előszezonban tető alá hozott egy közös felkészülési meccset, de abból ne induljunk ki, részint az időbeli távolság miatt, részint pedig a Szolnokon azóta történt személyi változások miatt sem.

– Fizikálisan és taktikai szempontból is jól állunk mostanában, a legutóbbi három meccsünkön végig magas szinten tudtunk játszani, szerintem tökéletes állapotban vagyunk ahhoz, hogy újabb hazai győzelmet ünnepelhessünk – mondta a klub hivatalos Facebook-oldalán Nemanja Krsztics, a szolnokiak szerb légiósa. – Fontos lesz, hogy jól kezdjük a meccset, a Kecskemétnek nagyon jó, tapasztalt játékosai vannak, nagyon jól tudják, hogy mikor, hogyan kell kosárlabdázni. De jó esélyt látok arra, hogy megszerezzük a negyedik győzelmünket is zsinórban.

A Kecskemét az állandóságot képviseli évek óta, hiszen a csapat magjának minden tagja egy kacsintásból, egy kézmozdulatból tudja, hogy mit akar a másik. Wittmann Krisztián szabja meg a fazont, adja a ritmust, s így – éppen az együtt töltött éveknek köszönhetően – tudja a dolgát Karahodzsics, Djeraszimovics és a két új fiú: Djuraszovics és Thomas is. Teszik mindezt a Forray edző féle, látványra sokat nem adó, de igencsak hatékony, az ellenfél próbálkozásait bevállalós faultok árán is tördelő játékkal.

– Jó ritmusban van a csapat, jól is játszik, ezért jó a hangulat is – nyugtatott meg mindenkit Kovács Péter, az Olaj csapatkapitánya. – A Kecskemétnek vannak meglepetésgyőzelmei, meglepetés- vereségei is, mi természetesen a legjobb arcukra készülünk. Évek óta együtt játszanak, ráadásul nagyon jól. Mivel korábban én is játszottam ott, így tapasztalatból tudom, hogy minden egyes mérkőzésre nagyon alaposan felkészülnek.

– Van egy jellegzetes stílusa a kecskeméti csapatnak, ez ellen a kemény, brusztolós játék ellen a gyors kosárlabda lehet eredményes. Vagyis agresszívan támadni, sok leindítást alkalmazni. Nagyon kell figyelnünk, de szerintem meglesz a negyedik győzelmünk is zsinórban.

A napokban érkezett, korábbi körmendi dobóhátvéd, Timothy Price még biztosan nem játszhat vasárnap, de a kisebb sérüléssel bajlódó Tucker szolgálatait sem lehet tutira venni.

Sajnos hetek óta nincs kupagondja a Jászberényi KSE gárdájának. Az egyetlen győzelemmel a tizennegyedik helyen álló Jászberény régen elvesztette esélyét arra, hogy tavalyhoz hasonlóan, idén is ott legyen féltávnál az első nyolcban. Vasárnapi ellenfelének ugyanakkor erre van még – leginkább csak matematikai – esélye. Az Oroszlány nem az a fajta újonc csapat, amelyek az utóbbi években feljutottak az A-csoportba. Ebből kettőt idegenben húzott be. A JKSE viszont a mezőny egyetlen tagjaként még nyeretlen odahaza.

Az ugyancsak vasárnap 18 órakor kezdődő Jászberényi KSE–Oroszlány összecsapás kupaszempontból csak a vendégeknek fontos, akiket – erről vitát nyitni sem érdemes – biztos, hogy rengeteg szurkoló kísér el. Krasovec mester nagyon bátran megy szembe a magyarországi gárda gyakorlatával: az Oroszlány szakvezetője használja ki leginkább a keret adta lehetőségeket. Meccsenként tíz-tizenegy játékosát dobja parkettre, illő módon elosztva a játékperceket. Míg Jászberényben (is) leginkább a légiósok teljesítményén múlik a csapat sikere.

Két helyre öten pályáznak A kupadöntő hat résztvevője már ismert, öt csapat reménykedhet abban, hogy megcsípi a még kiadó két helyet: a Pécs, a DEAC, a ZTE, a Kaposvár és az Oroszlány. Ha a Pécs a szombati délután fél négykor kezdődő tévés meccsen legyőzi Szombathelyen a Falcót (erre a verzióra azért erős lenne a kocsikulcsot feltenni), úgy mehet a kupadöntőre. A másik szombati meccs, a DEAC–ZTE győztese biztosan kuparésztvevő. A Kaposvárnak Körmenden kéne győznie ahhoz, hogy reménykedhessen, valószínűnek az tűnik, hogy a KKK nem lesz ott a debreceni kupadöntőn. A Sopron–Alba, illetve a Paks–Szeged találkozók MK-szemszögből már nem bírnak jelentőséggel, „pusztán” a bajnoki helyezések tekintetében érdekesek.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Falco KC 11 1 1002–864 0.958

2. Körmend 9 3 1023–894 0.875

3. Atomerőmű 8 4 993–936 0.833

4. Szolnok 8 4 960–922 0.833

5. Alba Fehérvár 7 5 1100–1049 0.792

6. Kecskemét 7 5 951–964 0.792

7. DEAC 6 6 976–972 0.750

8. ZTE KK 6 6 976–999 0.750

9. PVSK 6 6 1024–1066 0.750

10. Kaposvár 5 7 952–922 0.708

11. Oroszlány 5 7 948–975 0.708

12. Sopron 3 9 908–970 0.625

13. Szedeák 2 10 984–1112 0.583

14. Jászberény 1 11 825–987 0.541