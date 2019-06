Szombat este kezdődik a Falco – Olaj negyeddöntő

Mind a négy csapat rápihenhetett az elődöntőre, hiszen a Körmend, a Falco, a Szolnoki Olaj és a Pécs is három mérkőzés alatt letudta a rájátszás első körét.

Ritka vendég a szabadnap a kosarasoknál. A múlt pénteken lezárt Paks elleni negyeddöntő jutalmaként ez a régen látott, kedves vendég kopogtatott be az Olaj-játékosokhoz, akik két szabadnapot is kaptak. Ám ahogy az operaáriának, a népmesének, a szabadnapnak is vége lesz egyszer.

− Szombaton volt egy lazítóedzésünk, aztán a héten próbáltunk a Falcónak a játékaira felkészülni − mondta a péntek délelőtti edzés előtt Frank Áron, aki igen komoly játékpercekkel segíti az egyre fogyatkozó Olajt.

− Ez sikeres volt. Pontosítottuk a saját játékainkat, vettünk hozzá egy- két új dolgot, amivel a Falcót szerintem kicsit meg tudjuk lepni. Kovács Peti is kiesett, ez elég szomorú hír számunkra, így csökkent a rotáció is, de próbáljuk kezelni a helyzetet, és meglátjuk, hogy mit hoz a jövő majd Szombathelyen. Nagyon erősek hazai pályán, figyelni kell továbbra is a kizárásokra, hogy ne szedjenek sok támadólepattanót, és a védekezés az nagyon fontos lesz a mérkőzésen.

Létszámban egészen biztosan jobban áll a Szombathely, hiszen a Kecskemét elleni negyeddöntő utolsó mérkőzését kihagyó Curry felépült combsérüléséből.

− Biztosan pályán leszek az Olaj ellen − nyugtatta meg a Falco-szurkolókat az amerikai légiós. − Szerintem érdemes lesz a szurkolóknak minél nagyobb létszámban kilátogatni, hiszen biztosan nagyon közönségszórakoztató és izgalmas meccsek lesznek.

Az Olaj viszont a Paks elleni harmadik meccsen ismét fontos katonát vesztett, Kovács Péter számára véget ért pályafutása legpechesebb szezonja. Ráadásul Luksa Andric hetek óta komoly fájdalmakkal kínlódik, így Tóth Ádámra az eddigieknél is több, komolyabb feladat vár a palánkok alatt.

Ahol azzal a Reddickel futhat össze, aki egyenletes teljesítményt nyújt akár a lepattanók megszerzésében, akár a gyűrű alatti birkózásban. A történelmi távlatokban is példátlan sérüléshullám miatt Dragan Alekszics dolga egyre nehezebb, hiszen gyakorlatilag november óta nem játszott teljes kerettel az Olaj.

Nemzetközi kupa, alapszakasz, középszakasz, Magyar Kupa-döntő: idén is kijutott Falco−Olaj meccsekből.

− Egy párszor már játszottunk a Falcóval ebben a szezonban, úgyhogy szerintem elsősorban mentálisan kell erősnek lennünk − állapította meg Jaylin Airington, a szolnokiak amerikai hátvédje.

− Ha fejben is felkészülünk a támadólepattanók megszerzésére, az üres dobások limitálására, a visszarendeződésünkre védekezésben, akkor nem lehet probléma. Úgy érzem, hogy testileg és lelkileg is sikerült feltöltődnünk, az edzéseken is többet tudtunk a taktikai elemekkel foglalkozni, úgyhogy rendben vagyunk.

A legutóbbi egymás elleni meccsről kétséget kizáróan a Falcónak lehetnek szebb emlékei, hiszen Váradi Benedek utolsó pillanatban visszapöcizett labdájával nyerni tudtak a szombathelyiek a Tiszaligetben.

Éppen ezen az apró kosáron múlt, hogy az elődöntőben övék a pályaelőny. Amelyet a ma 18 órakor kezdődő találkozón el is vehet az Olaj. Az M4 Sport az elődöntők első mérkőzései közül ma 17.30-kor a Körmend−Pécs összecsapást közvetíti élőben, jövő kedden este hatkor viszont a Szolnoki Olaj KK−Falco meccset fogja.

Emlékezetes meccseket játszottak

Az utóbbi évtizedben emlékezetes döntőket játszott egymással a két csapat: jellemzően szolnoki sikerekkel zárultak ezek. A 2011/12-es szezonban a Bencze Tamás irányította szombathelyiek elől szerezte meg a bajnoki aranyat az Olaj.

Az előző bajnokságot pedig Kendrick Perry dudaszós triplája zárta le, ugyancsak szolnoki elsőséggel. Idén Győrben, tavaly pedig Debrecenben rendezték a Magyar Kupa döntőjét, ugyanebben a párosításban, szolnoki pezsgőzéssel a lefújás után.