A szolnoki Szudi Ádám két számban is a legjobbak közé érhet

A szolnoki kötődésű Szudi Ádám (Jászkun Volán SC) Pergel Szandrával vegyes párosban az olimpiai kvótáért is küzd, míg férfi párosban a zagyvarékasi kötődésű Ecseki Nándorral negyedik kiemeltként vág neki a ma kezdődő Hungarian World Tournak, amelyen a kínaiakon kívül a világ élvonala képviselteti magát.

Az immáron hagyományosnak nevezhető rangos nemzetközi viadalt a BOK-csarnokban rendezik, amelynek idén 170 ezer dollár (51,5 millió forint) az összdíjazása. Emellett az olimpiai kvótaszerzés szempontjából is kiemelt jelentőségű eseményről van szó, hiszen vegyes párosban az itt szerzett világranglistapontok is nagy súllyal esnek latba a végső sorrend kialakításakor június elején.

Szudi Ádám és Pergel Szandra jelenleg a 14. helyen áll a rangsorban. Most ötödik kiemeltek lesznek, ami azt jelenti, hogy a tizenhat között, a főtáblán kezdenek. Amennyiben legyőzik a selejtezőből érkező riválisukat, akkor a második kiemelt japánokkal, Itó Mimával és Mizutani Dzsunnal csaphatnak össze. Tavaly egészen a döntőig menetelt a magyar duó, óriási bravúr lenne, ha ezt sikerülne megismételni.

Ádám remek formában várja az eseményt, a válogatottban és az osztrák klubcsapatában is sorra aratta a győzelmeket az utóbbi hónapokban. Ecseki Nándor az elmúlt héten Portugáliában alkalmi párospartnerével, a cseh Tomas Polanskyval szerzett bronzérmet egy Challenge kategóriájú eseményen. Ádámmal voltak már bronzérmesek a Hungarian Openen, és most is negyedikként emelték ki őket a világranglistán elfoglalt pozíciójuk alapján. Egy esetleges győzelmet követően – ellenfelet a selejtezőből kapnak – a japán Togami Sunszuke, Uda Jukija duó lehet az ellenfelük a négy közé jutásért.

Egyesben mindkét megyei fiú a selejtezőből indul, a főtáblára kerüléshez olyan komoly bravúrokra lesz szükség, mint amiket bemutattak három hete a gondomari olimpiai selejtezőn.