A szolnoki Szudi Ádám mindent vitt a magyar bajnokságban

A kecskeméti felnőtt országos bajnokságon Szudi Ádám az egyéni mellett párosban a zagyvarékasi kötődésű Ecseki Nándorral, vegyes párosban pedig Pergel Szandrával szerzett bajnoki címet. Parádésan játszva és remekül koncentrálva nyerte meg mindhárom versenyszámot.

Különleges magyar bajnokságnak adott otthont Kecskemét, hiszen három nap alatt az újoncok, a juniorok, a felnőttek és a parasportolók legfontosabb hazai versenyét is megrendezték. A legnagyobb figyelem természetesen a felnőttek küzdelmét övezte. A Jászkun Volán Sport Club huszonnégy éves asztaliteniszezője, Szudi Ádám a királykategóriának számító férfi egyesben címvédőként és kiváló formában állt asztalhoz.

Az első fordulóban Pálfy Jánost verte 4:0-ra, majd a tizenhat között a szintén BVSC-s Molnár Krisztiánt 4:1-re. A negyeddöntőben a Celldömölk csapatával többszörös magyar bajnok Szita Mártont 4:0-ra, roppant magabiztosan múlta felül. Másnap az elődöntőben a 2016-os győztes Lakatos Tamást (KSI) szintén 4:0-ra verte, fantasztikus labdamenetek után. Bár a körülmények korántsem olyanok voltak, mint amihez hozzászoktak a Bajnokok Ligája- vagy a Bundesliga-mérkőzéseken, hiszen a labda és a padlóburkolat is eltért a szokásostól, és az atmoszféra is más volt.

A döntőben a meglepetésre az első kiemelt Majoros Bencét és Ecseki Nándort is legyőző, celldömölki színekben induló Kriston Dániel volt az ellenfele. Kriston kezdett jobban, hamar elhúzott 2:0-ra, ekkor azonban Ádám változtatott a játékán, és 4:2-re diadalmaskodott, megszerezve ezzel harmadik felnőtt egyéni magyar bajnoki aranyérmét.

Ádám a következőképpen értékelte teljesítményét: – Az egyéni döntőben fejben erős maradtam akkor is, amikor hátrányban voltam és emiatt tudtam megfordítani a meccset. Szerintem mentálisan voltam erősebb a többieknél és rájuk tudtam erőltetni az asztalnál, amit én szerettem volna. A körülmények nem voltak ideálisak, de így is jó meccseket játszottunk a végjátékban.

Párosban a Cegléd versenyzőjeként induló Ecseki Nándorral Ádám könnyedén jutott be az elődöntőbe, ahol a Lakatos Tamás, Szita Márton kettős ellen alaposan meg kellett küzdeniük a győzelemért. 2:0-ra vezettek Szitáék. Az egyik szettet ráadásul nagy hátrányból húzták be, ezt követően sem estek kétségbe Nándiék, akik ezután három egyoldalú szettben múlták felül a riválist. A döntőben az ifjúsági válogatott András Csaba és Both Olivér (BVSC) duót magabiztosan verték, így a világranglistán a 13. helyen álló páros a papírformának megfelelően állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

Vegyes párosban Ádám Pergel Szandrával az olimpiai kvótáért küzd a kiemelt nemzetközi viadalokon. Ezúttal az országos bajnoki cím volt a tét számukra. A döntőbe roppant magabiztos meneteléssel jutottak be, ahol a Fazekas Péter (Celldömölk), Peterman-Varga Tímea (Erdért SE) duó ellen egy fordulatos összecsapáson nyertek 3:2-re a döntő szettben.

Huszonnégy esztendősen így már hét magyar bajnoki címmel büszkélkedő szolnoki sportoló összességében így értékelte a versenyt:

– Mindegyik versenyszámban nehéz volt megszerezni az első helyet, voltak nehéz pillanatok. Vegyes párosban a döntőben kellett hátrányból felállnunk, párosban az elődöntőben fordítottunk 0:2-ről, egyéniben pedig a döntőben 0:2-ről jöttem vissza. Nagyon örülök, hogy tripláztam, és mindegyik találkozón megfelelően koncentráltam. A verseny után másnap reggel már el is utazunk Katarba, ahol kiemelt Wolrd Tour-viadalon próbálok hasonlóan teljesíteni, mint az elmúlt hetekben, és vegyes párosban pedig Szandival közelebb kerülni a kvótaszerzéshez.