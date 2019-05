Szudiék vegyes párosban a címvédőket is megszorították

A napokban fejeződött be az asztalitenisz-világbajnokság Budapesten. A magyarok ugyan érem nélkül maradtak, de több kiemelkedő teljesítménynek így is szemtanúi lehettek a kilátogatók. A Jászkun Volán SC játékosa, Szudi Ádám párosban a zagyvarékasi kötődésű Ecseki Nándorral és vegyes párosban Pergel Szandrával is a tizenhat közé jutott.

Remek körülmények fogadták a világ száznegyvenhárom országából érkezett közel hatszáz versenyzőt a Hungexpón. Már a selejtezők során is szép számú közönség gyűlt össze, elsősorban a magyarok mérkőzésein, de a végső küzdelmek során már gyakran szinte telt ház volt. Ecseki Nándor így emlékezett vissza.

– Nagyon jól éreztem magam a versenyen, pályafutásom egyik legnagyobb élménye volt a hazai rendezésű vb. A szervezés zökkenőmentes volt, illetve a légkörre sem lehet panasz, a szurkolók mindent megtettek a jobb szereplés érdekében, és szerencsére rengetegen kijöttek a magyar csapatot buzdítani. A Jászkun Volán SC asztaliteniszezője, Szudi Ádám is megemlítette, hogy számos pozitív élménnyel távozott a vb-ről, a közönség szerepét ő sem győzte hangsúlyozni. A kettejük alkotta páros ötödik kiemeltként kezdte a viadalt. Nándi számolt be a részletekről, miként alakult a menetelésük. – A főtábla első fordulójában az argentin Alto, Cifu­entes kettős ellen kezdtünk, ugyan 2–1-es hátrányba kerültünk, de ezen a holtponton túllendültünk, és az utolsó három szettet magabiztosan hoztuk, így továbbjutottunk. A 16 közé jutásért a brazil Jouti, Tsuboi duóval küzdöttünk meg, akiktől tavaly 3:0-ra kikaptunk Szlovéniában. – Most azonban egy magas színvonalú összecsapáson 4:1-re visszavágtunk, kulcsfontosságú volt, hogy a negyedik szettben 9:2-es hátrányból fordítottunk, ezt a mérkőzést élveztem belülről a legjobban. – A nyolcaddöntőben a portugál Apolonia, Monteiro páros ellen 4:1-re kikaptunk, nem találtuk a gyenge pontjukat, és ami bosszantó, hogy mint utóbb kiderült, ha nyertünk volna ellenük, akkor érmesek vagyunk, ugyanis Boll betegsége miatt a németek feladták a negyeddöntőt, ezáltal a portugálok játék nélkül győztek a nyolc között. Így, hogy nem igazán volt semmi esélyünk ellenük, könnyebb túltenni magunkat ezen. Szudi Ádám a páros mellett vegyes párosban Pergel Szandrával is a legjobb tizenhat közé masírozott, a huszonhárom éves Ádám így emlékszik vissza a történtekre. – Vegyes párosban a dán Rasmussen, Christiansen egység ellen 4:1-re nyertünk a nyitó körben, majd a 32 között az amerikai Jha, Wu kettős ellen (akik egyéniben a negyven között vannak a világranglistán – szerk.), nagyon jól kiegészítettük egymást és az amerikaiak nem tudtak kibontakozni, mi pedig gyorsan befejeztük a labdameneteket (4:1). A 8 közé kerülésért a világbajnoki címvédő M. Josimura és Isikava ellen 2:1-re vezettünk és két játszmát is szettlabdákról veszítettünk el, így maradtuk alul 4:2-re. Karrierünk egyik legjobb meccsét játszottuk a későbbi ezüstérmes ellen. Érdekes, hogy Ádámot egyéniben a későbbi második helyezett, Mattias Falck állította meg a főtábla első fordulóban.

– Az első szettet megnyertem, majd 7:2-re is vezettem ellene – folytatta Ádám. – Ezt követően azonban változtatott a taktikáján a tenyeres oldalán rövid szemcsével játszó svéd és feljavult a játéka, amivel már nem tudtam megbirkózni. Egyéniben Nándi is a 128 között búcsúzott, miután szintén továbbjutott a selejtezőből. Vegyes párosban Madarász Dórával nem volt szerencséjük a sorsolással, hiszen hiába voltak kiemeltek, rögtön a két világelső kínait, Tinget és Fant kapták ellenfélnek, akik ellen egy szettet azért nyertek. Totális kínai uralom a fővárosban Mind az öt versenyszámot kínai versenyző nyerte meg. Ami abszolút papírformának tekinthető, viszont az európai versenyzők több alkalommal is kellemes meglepetést szolgáltattak. A már említett Mattias Falck a döntőig menetelt férfi egyesben, míg párosban a spanyol Robles és a román Ionescu szolgáltattak szenzációt azzal, hogy döntőt játszhattak, ezenfelül még a németeknek és a portugáloknak jutott egy-egy (bravúr) bronzérem a kontinensünk versenyzői közül. A magyar versenyzők közül Szudi Ádámék páros és vegyes páros szereplésén kívül még a Madarász Dóra, Pergel Szandra duó jutott el a nyolcaddöntőig.