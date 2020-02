Szűk kerettel szenvedett vereséget a Berény Taksonyban

Szombaton ismét felkészülési mérkőzést játszott a Jászberényi FC, ezúttal az NB III. Közép-csoportjában szereplő Taksony vendégeként.

A JFC-nél egyre több a sérült, Ágoston Kristófra, Drávucz Milánra, Balogh Bálintra, Szanyi Krisztiánra és Ludasi Martinra nem számíthatott Német Gyula vezetőedző, a találkozó előtt pedig Palcsó Martin is kidőlt. Így aztán szűk kerettel vágott neki a meccsnek a Berény, és sajnos nem is igazán tudott pariban lenni vendéglátójával.

A JFC honlapjának beszámolója szerint az első félidőben csupán Csutorka Márkon, valamint a hazai támadókon múlt, hogy a Taksony csak egygólos előnyre tett szert – a 16. percben Szabó Balázs talált be a vendégek hálójába. A második játékrész elején ismét Szabó Balázs volt eredményes, de a 60. percben Szöllősi Ferenc szabadrúgásból szépíteni tudott. A hajrában azonban Szilágyi Máté büntetőből, míg az ősszel még Berényben futballozó Lakatos Béla fejjel talált be, így a Taksony 4–1-es győzelmet aratott. Az utolsó percekre Süttő Attila is megsérült, így újabb JFC-játékos lett maródi.

A Jászberény szerdán játssza utolsó edzőmeccsét, akkor a szintén NB III.-as Monort látják majd vendégül délután két órától.

Taksony SE–Jászberényi FC 4–1 (1–0)

Taksony: Ivancsics – Szalai, Hesz, Gubacsi, Horváth B., Gálfi, Szilágyi M., Tóth M., Szabó B., Patály, Nagy Z. Csere: Fürjes, Wágner, Pesti, Lakatos B. Edző: Gálhidi György

JFC: Csutorka – Micskó, Papp P., Szabó T., László K. (Kovács B.) – Süttő (Kurunczi) – Szemere, Szöllősi, Kurunczi (Kónya), Nagy Sz. – Pálinkás. Edző: Német Gyula

Gólszerzők: Szabó B. 2 (14., 46.), Szilágyi M. (86.), Lakatos B. (90.), ill. Szöllősi (60.)

A JFC hatodjára sem nyert edzőmeccsen harmadik ligás csapat ellen