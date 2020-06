Támadó és középpályás is érkezett a JFC-hez

A következő idényben is a harmadosztályban szereplő Jászberényi FC dolgozik a kerete kialakításán, a minap pedig már be is jelentette a hivatalos honlapján két játékos érkezését.

A JFC soraiban futballozik a továbbiakban Gábor Lu­kács, aki az NB II.-es Kazincbarcikában játszott legutóbb. A 21 éves támadó áprilisban közös megegyezéssel szerződést bontott a KBSC-vel, amelynek színeiben először 2017-ben szerepelt, a borsodi csapattól tavaly nyáron az azóta az NB III.-ból kizárt Ózdhoz igazolt. Majd a téli átigazolási időszakban elsőként írt alá újra a Kazincbarcikához, ahol tavasszal három mérkőzésen jutott szóhoz az idő előtt lefújt idényben. A másik érkező a 26 esztendős Gergely Péter, a védekező középpályás a szintén harmadik ligás Gyöngyöstől igazol Berénybe. A futballista évek óta a Heves megyei gárdában játszott meghatározó szerepkörben – mint a JFC honlapja írja –, csapatkapitánya is volt az együttesnek. Az elmúlt bő egy évben viszont mindösszesen két mérkőzésen lépett pályára – idén márciusban, a bajnokság lezárása előtt –, mivel 2019. március 31-én, a Szolnoki MÁV elleni bajnoki találkozón keresztszalag-szakadást szenvedett, ezért meg kellett műteni. A hosszú kihagyás után nem igazán volt lehetősége formába lendülni, hiszen március óta nem rendeztek tétmérkőzést.