Tamási négy éve kajakozik, de már ifi-vb ezüstérmes

A tizenhét esztendős Tamási Zsombor sérülése miatt váltott dzsúdóról kajakra, és ez annyira bejött számára, hogy ebben az évben már nemzetközi szinten is több érmet szerzett. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola versenyzője mesélt a nem mindennapi karrierútjáról, az idei sikereiről és a jövő évi céljairól.

– Melyek voltak az első jelentősebb eredményei?

– Tulajdonképpen 2017-ben csöppentem bele a valódi versenyzésbe – kezdte Zsombor –, de ez az év csupán tapasztalatszerzésre volt jó. Egy évre rá viszont ifjúsági K–1 500 méteren második lettem az ob-n és így az Olimpiai Reménységek Versenyén is rajthoz állhattam Poznańban, ahol hatodik lettem, valamint K–2 200 méteren is indulhattam.

– Miként alakult az idei évének első fele?

– Nagyszerűen sikerült a felkészülésem, nem hátráltatott sérülés. A horvátországi edzőtábort követően az első rangsoroló viadalon viszont csalódást keltően szerepeltem: csupán a C döntőbe kerültem egyesben. Ekkor átértékeltük a dolgokat, edzőm, Czeglédi Gábor mentálisan helyretett. Az első válogatón ennek meg is lett az eredménye, 500 és 1000 egyesben is negyedik helyen végeztem, a második sorsdöntő versenyen már csak az 500 méterre készültem, és összejött a harmadik hely, amivel kiharcoltam a vb-részvételt a négyes hajóban.

– Hogyan teljesített az év legfontosabb versenyén?

– Három hét edzőtáborban vettünk részt, ahol a szarvasi, paksi és MTK-s társaimmal megpróbáltuk összecsiszolni a technikát. A fináléban rosszul rajtoltunk és a táv felénél csak a középmezőnyben jöttünk, de a hajránk kiváló volt és végül centiméterekkel megelőztük a harmadik ukránokat és a negyedik szerbeket, csak a németeket nem tudtuk utolérni.

– Legutóbb az ORV-n járt, ott milyen sikereket ért el?

– Az országos bajnokságon elért első és harmadik helyezéssel vívtam ki a kvalifikációt a pozsonyi ORV-re, ahol már a saját korosztályomban, a 2002-ben születettek között versenyezhettem harminchat ország legjobb kajakosai között.

Az első napon rendezték meg a K–1 1000 méter mindhárom futamát, ami igencsak megterhelő volt. A döntőben erős szembeszélben eveztünk, ami nekem nem kedvez, mert izomtömegben egyelőre még elmaradok a nemzetközi mezőnytől, de a harmadik helyre így is be tudtam evezni.

Másnap K–1 és K–4 500 méteren is indultam. Egyéniben egy szerb fiú orrhossznyival előttem ért be a célba, így az ezüstérem jutott számomra. K–4-ben pedig szintén rossz kezdés után a negyedik helyet szereztük meg.

– Hogyan tervezi a felkészülést a következő szezonra?

– A közelgő diákolimpia után másfél hét szünetem lesz, majd elkezdődik az alapozás a vízen, amíg még nincsen kifejezetten hideg. Télen Mátraházára megyünk futóedzőtáborba, majd tavasszal Horvát­országban három hetet töltünk. Az elsődleges célom, hogy a jövő évi ifjúsági világbajnokságon egyéniben és négyesben is minél jobban szerepeljek