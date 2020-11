Tartalékosan utazik a MÁV

Az NB II.-ben a 17. kör, míg az NB III. Keleti csoportjában a 19. forduló mérkőzései következnek vasárnap. A Szolnok a Kazincbarcikához látogat (17 óra), míg 13 órától a Jászberény a DVSC II.-t fogadja, a Tiszafüred pedig a BVSC otthonában lép pályára.

KBSC–Szolnoki MÁV

A MÁV FC a Gyirmót elleni kupasiker után folytatja bajnoki szereplését, méghozzá egy idegenbeli túrával: a hektikus formát mutató Kazincbarcikához látogatnak a kék-fehérek.

– Nehéz kiismerni a Kazincbarcikát. Egyrészt többféle játékrendszerben is futballoztak már a szezonban, másrészt egyszer nyertek négy mérkőzést egymás után, ezt követően viszont mind a négy bajnokijukat elveszítették – mondta hírportálunknak Csábi József, a szolnoki csapat vezetőedzője.

– Sajnos akadnak hiányzóink, a hosszabb ideje sérült Vólent Roland és Földi Marcell mellett Kotula Máté, Horgosi Donát, Tajti Balázs és Tóth Benjamin is problémákkal küzd, Novák Csanád pedig azért nem játszhat, mert a Győr ellen begyűjtötte az ötödik sárga lapját, de így is azt gondolom, nem esélytelenül lépünk pályára.

Valóban nehéz kiigazodni a KBSC eddigi teljesítményén. A kilencedik és tizenkettedik forduló között legyőzték a DEAC-ot, a Békéscsabát, a Csákvárt és a Szentlőrincet, amely csapatokból ugyan három a kiesés ellen küzd, mégis meglepő, hogy utána a Haladás­tól, a Budaörstől, a Lokitól és a Siófoktól is úgy kaptak ki, hogy még gólt sem rúgtak, ebből ráadásul háromszor hazai pályán. Kérdés, a tartalékos szolnoki csapat ki tudja-e használni a hazaiak gyenge formáját.

BVSC–Tiszafüred

Kisebb gödörben van a füredi gárda, mivel négy bajnoki óta nyeretlen, így aztán vissza is csúszott a tizedik helyre. Ugyan a kiesőzóna még nincs olyan közel, lassan ismét el kellene kezdeni gyűjteni a pontokat. Azonban ez nem lesz könnyű vasárnap, mivel a csapat a hetedik BVSC-hez utazik, amely ha néha botlik is, összességében jól szerepel. Hogy mást ne mondjunk, két hete legyőzték otthon a listavezető Tiszakécskét is.

Jászberény–DVSC II.

A JFC továbbra is üldözi a Tiszakécskét, és akár még meg is előzheti ősszel, ehhez viszont ismét nyernie kell. Az ellenfél a Loki második számú csapata lesz, amely stabilan a középmezőny tagja, bár fiatal együttes lévén könnyen kerülnek hullámvölgybe – igaz, legutóbbi két mérkőzésüket megnyerték, tehát jelenleg inkább felszálló ágban vannak.

Ami a Berényt illeti, az elmúlt három találkozón győztesen hagyta el a pályát a gárda. Azt is érdemes megjegyezni, hogy hazai környezetben még hibátlan, így aztán meglepetés lenne, ha pont vasárnap szakadna meg ez a sorozat. Lőrincz Attila azonban ismét hiányozni fog, mivel a DVTK II. ellen begyűjtötte szezonbeli második piros lapját.

Az NB II. állása

1. DVSC 11 4 1 37–10 37

2. Budaörs 11 0 5 28–16 33

3. Gyirmót 9 2 5 19–11 29

4. Pécs 8 5 3 17–8 29

5. Nyíregyháza 8 3 5 17–14 27

6. Vasas 7 6 3 27–19 27

7. Haladás 7 5 4 27–14 26

8. Szolnoki MÁV 7 4 5 16–17 25

9. Soroksár 7 3 6 21–19 24

10. Békéscsaba 6 5 5 19–24 23

11. Kaposvár 5 6 5 20–19 21

12. Győr 5 5 6 21–20 20

13. Ajka 6 1 9 27–26 19

14. Szeged 5 3 8 15–21 18

15. Kazincbarcika 5 3 8 13–24 18

16. Siófok 5 2 9 24–29 17

17. Dorog 4 5 7 15–24 17

18. Szentlőrinc 4 2 10 14–28 14

19. Csákvár 3 4 9 25–37 13

20. DEAC 3 0 13 12–31 9

Az NB III. Keleti csoport állása

1. Tiszakécske 15 1 2 49–13 46

2. Jászberény 14 2 2 49–20 44

3. Eger 8 5 4 30–15 29

4. Balassagyarmat 8 5 5 22–20 29

5. Füzesgyarmat 9 1 6 30–17 28

6. Sényő 8 4 6 35–25 28

7. BVSC-Zugló 8 4 5 33–26 28

8. Kisvárda II. 7 7 4 26–27 28

9. Tiszaújváros 8 3 6 28–22 27

10. Tiszafüred 7 3 7 29–27 24

11. DVTK II. 6 5 7 29–27 23

12. DVSC II. 6 3 7 23–25 21

13. Cegléd 6 3 9 18–24 21

14. Putnok 5 4 8 22–30 19

15. Salgótarján 5 4 9 24–36 19

16. Tállya 4 6 8 21–25 18

17. Hatvan 5 2 10 25–34 17

18. Sajóbábony 5 2 11 27–52 17

19. Gyöngyös 3 4 10 20–46 13

20. Mezőkövesd II. 2 2 13 19–48 8