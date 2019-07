Tehetségeket nevelnek Szolnokon

– A Lőcsei Eszter, illetve Földi Alexandra irányította U11-es és U12-es együttesünk is bejutott az országos döntőnek megfelelő, az ezekben a korosztályokban dzsemborinak elkeresztelt tizenhat csapatos fináléba – kezdte Tóth Viktor.

– A selejtezők során remekeltek, szép teljesítményt nyújtottak az egész szezon során. A dzsembori jellegzetessége, hogy ott a szakemberek vegyes csapatokat alakítanak ki, így játszanak a lányok, és itt már nem is számolják az eredményéket, mindkét korosztályban 14–14 játékos vett részt tőlünk ezen a kiemelt megméretésen.

– Hogyan szerepeltek az idősebb korosztályokban?

– A szintén a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskolához tartozó U14-esek Ratkai Kitti vezetésével a regionális bajnokságban szerepeltek, miután nem sikerült kiharcolniuk a felsőházba kerülést. Az U16-osok, akiknek az edzőik Tóth János és Szolnoki Zoltán, sok elsőéves játékossal a csapatban remekül helytálltak országos szinten, és a 20. helyen végeztek a rendkívül népes mezőnyben. Az általam irányított U18-asok a 16. helyen zártak, ami csalódásnak tekinthető, hiszen ismerve a lányokat, többre is képesek lehettek volna.

– Erre az együttesre épül a Szolnoki MÁV SE felnőttcsapata, amely néhány fiatal felnőttjátékossal kiegészülve az NB I./B-ben szerepelt, és szerezte meg a 13. pozíciót. Eredménykényszer nélkül játszottak a lányok, itt csupán az volt a cél, hogy minél több játéklehetőséghez jussanak erősebb, idősebb ellenfelekkel szemben.

– Az említett csapatokon kívül megyei szinten is megmérettették magukat más együtteseink: Márki Gábor U11-es, Schönborn Tamás U12-es és U14-es, valamint Bede Miklós U16-os alakulata, ezáltal szinte minden gyermek számára biztosítani tudtuk a versenyeztetést.

– Kiemelném még a Tószegi Vadrózsákat, akivel megállapodása van klubunknak, ami a jövőben különösen gyümölcsöző lehet. Csendesné Rimaszombati Judit vezetésével az U12-es korosztályba tartozó lányok a diákolimpia területi döntőjébe jutottak.

– Hol tartják az edzéseiket?

– Jelenleg teremgondokkal küzdünk, mert nem lett még kész a Véső úti terem, amit majd igénybe vehetünk. Addig átmeneti megoldásként több helyszínen zajlanak a foglalkozások: a Tiszaligeti Sportcsarnok mellett – ahol az U18-as és a felnőttmérkőzéseinket is rendeztük – iskolák tornatermeiben edzettünk. Az Olaj KK vezetőségével nagyon jó a kapcsolatunk, és több alkalommal is segítségünkre voltak a szezon során, így mindig találtunk megoldást.

– A legfiatalabbakat miként sikerül elérniük?

– Az U11 alatti korosztályokban nincsen szervezett versenyrendszer, ezért megyén belül a klubok közti egyeztetések útján játszanak meccseket a csapatok egymás ellen. Ebben a korban a toborzás az elsődleges, illetve a játék megszerettetése a gyerekekkel.

– A toborzás nálunk elsősorban a testnevelő tanárokon keresztül történik, akik az iskolákban tartanak edzéseket, és így tudjuk bevonni a fiatalokat a sportágba. Emellett több más fórumon is próbáljuk növelni a jelenlegi 135 fős taglétszámunkat, és a jövőben erre még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni.

– Több vidéki városból járnak hozzánk, így többek között Karcagról, Kisújszállásról, de természetesen tőlünk van, hogy eligazolnak a legtehetségesebbek, hiszen mi nevelőegyesület vagyunk, a felnőtteknél az NB I./B a legmagasabb szint nálunk. Ebből adódóan, ha van olyan játékosunk, akit egy akadémia vagy egy élvonalbeli együttes szeretne leigazolni, akkor mi nem gördítünk akadályt a távozása elé.

A válogatottban is szerepelnek

Tóth Viktor a legígéretesebb tehetségekről külön is beszélt: – Baczuk Virág jelenleg is tagja az U18-as 3×3-as válogatottnak, Munkácsi Enikő éveken át szerepelt a különböző korosztályok utánpótlás-válogatottjaiban, most minden esélye megvan, hogy A csoportos felnőttgárdához kerüljön a nyáron. A 2007-es születésű Szoboszlai Laura válogatott kerettagnak számít, illetve Orbán Alexandrát és Csordás Rozinát is megemlíteném, akik az idősebb korosztályokban is remekül teljesítenek nálunk.