Tetemes hátrányból állt fel a Szolnok, de győzött a DEAC

Az elődöntő második felvonását játszotta kedden délután a Szolnoki Olajbányász csapata a DEAC otthonában.

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

A szolnoki összecsapást az Olajbányász nyerte, az elődöntő második mérkőzésére viszont Debrecenben került sor.

Egy szép támadás után Tóth húzta a gyűrűbe a labdát már a legelső akció végén, majd Moody is zsákolt egyet, jobban kezdett a DEAC (4-0) – írja tudósításában a bball1.hu. Tóth támadólepattanója után már 6-0 volt az állás, remek formában kezdtek a hazaiak, miközben kicsit beragadtak a rajtnál a vendégek. Cakarun büntetői jelentették az első szolnoki pontokat. Kapkodós volt a játék, több eladott labda is becsúszott mindkét oldalon, de az adok-kapokból továbbra sem tudott zárkózni az Olajbányász (8-2). Remekül védekezett a Debrecen, Moody triplája után kénytelen volt időt kérni Gasper Potocnik (11-2). Badzim kísérlete lejött, Drenovac büntetett, átlépte a tízet a különbség (13-2). Folyamatosan távolról próbálkozott a Szolnok, viszont a dobások nem ültek, nagy fölényben játszottak Kovács Adriánék. Kicsit belassult a DEAC, büntetőkkel zárkózott az Olajbányász, egészen addig, amíg nem futott egy 7-0-át a hazai gárda, egyre jobban nyílt az olló (22-6). A negyed utolsó perceiben átállt zónavédekezésre a vendég együttes, ezzel egy kicsit tudtak kozmetikázni az eredményen. 22-10.

Bár Molnár szerezte meg a második felvonás első kosarát, sokkal agresszívabban kezdett ezúttal a Szolnok (24-14). Megint feljebb kapcsolt a DEAC, egy gyorsindítás és két tripla, újra nőtt a differencia (32-14). Fordulatos volt a meccs, ezúttal újra az Olajbányász került fölénybe, Kovács Adrián kért időt (32-18). Moody hármasára Badzim középtávolija érkezett válaszként, majd Moore kapott egy sportszerűtlent, büntetett a Szolnok (35-25). A félidő előtti hajrát Gasper Potocnik alakulata bírta jobban, Subotic két támadólepattanót is visszatett, ezzel pedig tíz alá csökkent a különbség, viszont Somogyi hármasa behullott, az utolsó megmozdulás pedig Tóth büntetője volt. Az összes statisztikai mutatóban ellenfele fölé nőtt a hazai együttes, de a legszembetűnőbb az volt, hogy a szolnokiak 14 triplakísérletéből egyik sem volt sikeres. 39-29.

Warner adta el a labdát a fordulás után, Somogyi ziccerezett belőle, négy szolnoki pont érkezett válaszként (41-33). Moody trojkája akadt be, továbbra sem tudott közelebb férkőzni az Olajbányász. Állóháború folyt a felek között, a 12-9 pontos különbségről egyik fél sem tudott ellépni (47-35). Megint zónára váltottak a vendégek, ezúttal Drenovac büntetett a sarokból, majd egy egypontost is a helyére küldött, újra kezdett meglépni a Debrecen (51-37). Próbálkoztak a piros-feketék, de a Debrecen nem hagyta közelebb jönni őket, ráadásul Somogyi hármasával megint elkezdett nyílni az olló (56-41). Elkezdte felpörgetni a tempót a hazai csapat, Moody duplájával pedig már a húszat súrolta alulról a differencia (60-41). A felvonás utolsó perceit megnyomták a szolnokiak, sőt, Zsíros révén megszületett az első vendég tripla is, rögtön kettőt küldött a helyére a játékos. 66-53.

Pongó ziccerével folytatta a felzárkózást az Olajbányász, de Moore triplája behullott, csakúgy, mint Badzim kísérlete a túloldalon (69-58). Badzim elkapta a fonalat, nyolcra olvadt a debreceni előny, időt kért Kovács Adrián (69-61). Gibson is megtalálta a dobóformáját és hiába szerzett egy-egy közelit Moody és Tóth is, kiélezetté vált a találkozó (73-69). Moody és Cakarun is hibátlanul büntetőzött, maradt a közte négy. Átment “idegek harcába” a mérkőzés, egyre több volt a büntető, egyre kevesebb a mezőnykísérlet, végül Warner ziccere után kettőre küzdötte fel magát az Olajbányász (77-75). Moody vette a hátára a Debrecent, egy 2+1-es akcióval ellépett a hazai csapat. Warner maradt higgadt a vonalról, aztán eladta a labdát a DEAC, Cakarun büntetett, egyre olvadt a debreceni előny (80-79). Ezúttal nem ment be a szolnoki triplakísérlet, Moore kísérlete viszont vélt ért, plusz hattal fordult rá az utolsó másfél percre a hazai csapat, gyorsan érkezett Badzim közelije (85-81). Tóth forgatta be az emberét, Gasper Potocnik időt kért (87-81). Gibson találta meg az utat a gyűrűig, viszont Guyton sarokhármasa célt ért, ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt a találkozó. A Szolnok mínusz tizenkilencről tette nyílttá a mérkőzést, de a fordítás nem sikerült, kiegyenlítette a párharcot a Moody vezette DEAC. 94-86.

DEAC–Szolnoki Olajbányász 94–86 (22–10, 17–19, 27–24, 28–33)

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, V.: Cziffra Cs. Zs., Praksch Péter Á., Tóth C.

DEAC: Moody 36/15, Somogyi 10/6, Drenovac 14/3, Hines 2, Tóth 13. Cserék: Moore 9/9, Guyton 8/6, Molnár 2. Edző: Kovács Adrián

Szolnok: Warner 14, Badzim 19/6, Kovács 2, Subotic 8, Cakarun 22. Cserék: Pongó 2, Gibson 11/9, Zsíros 6/6, Juhos 2. Edző: Gasper Potocnik