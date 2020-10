Tévés meccsen rajtol az Olajbányász csapata

Péntek este a Kecskemét–Kaposvár találkozóval indul útjára az élvonalbeli kosárlabda-bajnokság. A Szolnoki Olajbányász szombaton 17.30-kor tévés meccsel rajtol az Alba Fehérvár otthonában. A Jászberény pedig jövő szerdán mutatkozik be Sopronban.

Aki esetleg nem emlékszik rá, közel hét hónapja, március 11-én játszottak a csapatok utoljára bajnoki mérkőzést. Mint tudjuk, a világjárvány mindent felülírt, és ha minden igaz, mától újra lehet bajnoki mérkőzéseket rendezni, ráadásul nézők előtt.

Továbbra is 14 gárda alkotja a mezőnyt, előbb oda-vissza összecsapásokkal fut az alapszakasz, majd a negyeddöntők következnek, amelyben már csak a legjobb nyolc együttes lesz érdekelt. Az utóbb emlegetett nyolc pozícióért is óriási harc várható majd. Nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásai nem sodorták veszélybe az élklubokat, ezért a mezőny nagy része az idén is igyekezett megerősíteni sorait.

Az Olajbányász minapi szurkológyűlésén Csősz Tamás, a klub ügyvezető igazgatója is arról beszélt, hogy idén nyolc csapat is joggal pályázik játékosállománya alapján a legjobb négybe. Persze a vírus mindenbe beleszólhat, így aztán az is dönteni fog, ki tudja elkerülni a betegséget. Ismerve a játékosállományokat, a címvédő Falco KC, az Olajbányász, az Atomerőmű SE, a DEAC, az Alba Fehérvár, a Körmend, a ZTE és a PVSK pályázhat a legnagyobb eséllyel a nyolc közé jutásra. És akkor még nem beszéltünk a mindenkire veszélyes kecskeméti és soproni csapatról.

Úgyhogy egyetlenegy meccsen sem lehet lazítani, mindegyiken, mindenki ellen a maximumot kell nyújtaniuk a csapatoknak. Némileg átírhatja az erőviszonyokat az idén bevezetett U23-as szabály, miszerint az alapszakasz-találkozók első félidejében egy 23 éven aluli magyar játékosnak végig a pályán kell lennie. Szerencsére az Olaj jól áll ezen a téren is, hiszen Rudner Gábor, Pallai Tamás vagy éppen Taiwo Samuel már eddig is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani.

– Azt gondolom, hogy becsületesen felkészültünk a bajnokságra – jelentette ki Rudner Gábor. – A karanténidőszakot követően végigdolgoztuk a júniust, majd augusztus közepétől idáig készültünk a bajnoki küzdelmekre. Az edzéseken és mérkőzéseken mutatott játékunkon jól látható a folyamatos fejlődés. A csapatunk nagyon együtt van, összetartó a társaság.

– Tisztában vagyunk azzal is, hogy a jó hangulathoz kellenek majd a jó eredmények is a bajnokságban. Nem egyszerű a sorsolásunk, hiszen a dobogóra pályázó csapatok – Alba Fehérvár, DEAC, Atomerőmű, Falco KC – lesznek az elején a vetélytársaink. A távlatai terv az, hogy mindenképp érjük el a negyeddöntős pozíciót az alapszakasz végén. De most arra fókuszálunk, hogy előbb legyünk túl szerencsésen az Alba Fehérvár elleni rajton.

A startról még annyit, hogy a legfrissebb hírek szerint az Oroszlányban egy, míg Körmenden három játékosnak lett pozitív a Covid-tesztje. Az utóbbi klub máris kérte a szövetségtől, hogy halasszák el a szombati, Szedeák elleni idénynyitó meccsüket. Azt tudjuk, nem ez az első halasztási kérelem a szövetség felé, gyanítjuk, hogy nem is az utolsó.