Tisza-parti vízipólósok csatáznak a Ligetben

A tizedik forduló mérkőzéseit rendezik meg az OB I.-es bajnokságban, ahol ismét hazai medencében szerepel a listavezető Szolnoki Dózsa, amely szombaton 16 órakor a Szegedet fogadja a tisza­ligeti Vízilabda Arénában.

A vendég szegediek még nem játszottak hazai pályán, most hatodik idegenbeli meccsükre készülnek. Közülük kikaptak a Ferencváros, a BVSC és a Vasas uszodájában, a KSI-t legyőzték, míg Debrecenben döntetlent játszottak. Ez utóbbi mérkőzésük volt a legutolsó a sorban tíz nappal ezelőtt. Számszerűsítve: négy ponttal a tizedik helyen tanyáznak Szabó Zoltán edző tanítványai.

Ellenben a szolnoki alakulat mind a hét eddigi találkozóját megnyerte, mellyel vezeti a tabellát.

– Erőltetett menetben vagyunk, hetek óta szerda–szombat ritmusban játszunk – mondta Zsivko Gocics, a Dózsa edzője. – Ráadásul többen sérüléssel bajlódnak, ezért valószínű, hogy Jansik Dávid, Kovács Gergő és Teleki Andris ezúttal sem fog játszani. Mint a szerdai mérkőzésen is kiderült, ifijátékosainkra számíthatunk, akik a Miskolc ellen ügyesen szálltak be a játékba, sőt még gólokat is lőttek. Nem lebecsülve a szegedieket, újabb biztos győzelemre számítunk.