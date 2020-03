Tizenhat érmet szereztek a jászberényi versenyzők

Nem kevesebb mint tizenhat éremmel tért haza a szentesi knock down karate-diákolimpiáról a jászberényi Yakuzák SE/Y Akadémia csapata, még a sportesemények szüneteltetése előtt.

A sportágban idén már két „műfajban” rendeznek diákolimpiát. A kettő között alapvető különbség, hogy milyen mértékben állnak közel a felnőttküzdelmek szabályaihoz.

A knock down szabályrendszerre legjellemzőbb, hogy az egészen fiatal karatékák is a felnőttekéhez hasonló szabályok szerint mérkőznek meg egymással, csak a védőfelszerelésekben és a fejrúgások erejében, kivitelezésében van különbség. Azok a klubok és edzők, akik fontosnak tartják, hogy a gyerekek és az ifik is lehetőleg valós küzdelmekben edződjenek életkori sajátosságaik és felkészültségük arányában, a japán minta alapján a knock down rendszerű versenyeztetést preferálják. Így több esélyt látnak arra, hogy később felnőttkorban is jobban megállják helyüket a magyar versenyzők a nemzetközi viadalokon is.

Erre az elméletre alapozva tartották meg Szentesen, sihan Brezovai Sándor nevéhez köthetően a tavaszi versenyidőszak legnagyobb és legrangosabb knock down utánpótlásversenyét, a diákolimpiát 49 egyesület 320 versenyzőjének részvételével. Erre neveztek a jászberényi Yakuzák is, hiszen vezetőjük, szenszei Agócs Tibor ugyancsak fontosnak tartja az életszerű, keményebb küzdelmeket már gyermekkorban is. Ráadásul ez a viadal arra is lehetőséget adott, hogy az Y Házban nevelkedő kezdő versenyzők is próbára tegyék magukat.

A kőkemény főpróba jól sikerült, hiszen a jászberényiek nemcsak a legtöbb versenyzővel érkeztek Szentesre, de eredmények tekintetében is a legsikeresebbek közé kerültek.

Közülük Treba-Kovács Jázmin és Danka Hunor (kata, vagyis formagyakorlat), valamint Notheisz Janka, Treba-Kovács Jázmin, Danka Hunor és Juhász Zoltán (kumite, vagyis küzdelem) révén az Y-os csapat hat aranyérmet szerzett. A berényiek négy ezüstöt is begyűjtöttek Baráth Zille Veronika (kata és kumite egyaránt), Notheisz Janka (kata) és Palásti Krisztiánnak (kumite) köszönhetően. Sőt, Palásti Krisztiánnak formagyakorlatban is sikerült bronzérmet szereznie. További négy Yakuzák-versenyző (Bagó Balázs, Mizsei Boglárka, Tugyi Eszter, Csizmadia Viktor) pedig küzdelemben lett bronzérmes.

Az Y Ház idősebb, tehát ifi- és juniorkorú versenyzői a másik, Magyarországon elterjedtebb szabályrendszer szerint hetekkel ezelőtt Nyíradonyban versenyeztek a kjokusinkarate-diákolimpia kelet-magyarországi elődöntőjében, ahonnan valamennyi jászberényi induló tovább is jutott az U16-os és U18-as korcsoportokban a debreceni döntőbe. Agócs Tibor szakmai vezető azt mondta, hogy erre abból a megfontolásból volt szükség, hogy meghagyják az ifjúsági és juniorversenyzőik számára azt a lehetőséget, hogy kvalifikációt szerezhessenek az őszi, nagyváradi korcsoportos Európa-bajnokságra.

A Yakuzák SE/Y Akadémia versenyzői több súlycsoportban is abszolút fölényt nyújtva győzedelmeskedtek. Arra azonban a koronavírus miatt eltörölt országos döntő hiányában egyelőre nincs lehetőségük, hogy diákolimpiai aranyakra válthassák tudásukat.