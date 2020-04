Több ideje jut most a családra a korábbi szolnoki játékosnak

A kosárlabda kedvelőinek nem kell bemutatni Cziczás Lászlót, egykoron a Szolnoki Olaj saját nevelésű játékosaként bajnok és kupagyőztes gárda tagja és csapatkapitánya is volt. Majd edzőnek állt, három éve a ceglédi hölgyekkel bronzérmet, míg tavaly a diósgyőriekkel bajnoki ezüstöt és kupabronzot szerzett. Márciusban a második helyen állt a DVTK női csapata, amikor lefújták a csonka szezont. Nem tudni, hogy mikor indul az új évad, de az biztos, hogy nem Cziczás László lesz ősztől a DVTK vezetőedzője.

A szakembert lakhelyén, Újszilváson értük el telefonon, ahol hosszú évek óta él családjával.

– Azt gondolom, hogy két jó évadot töltöttem a Diósgyőr vezetőedzőjeként – kezdte Cziczás László.

– Tavaly a bajnoki és kupadöntőig meneteltünk, mindkétszer az Euroligában is a legjobbak közé tartozó Sopronnal szemben maradtunk alul. Idén is a második helyről vártuk volna a rájátszást, ami ugyebár elmaradt. Egyébiránt nincs abban semmi szenzáció, hogy nem maradok Diósgyőrben, ugyanis lejárt a szerződésem. Én pedig úgy döntöttem, hogy ebben a formában nem folytatom tovább a munkát a klubnál, nem tudtunk megegyezni. Ez most így alakult.

– Esetleg vannak új kérői? Még az is elképzelhető, hogy férficsapathoz szerződik a jövőben?

– Nincs ilyenről szó. Friss még a szakítás, nem foglalkoztam ezzel. Említette a férfiakat, ennek nincs realitása, engem még soha nem kerestek meg egyetlen egy férfiklubtól sem. Az is lehet, hogy elkönyveltek női csapat edzőjének.

– Az elmúlt években, amikor Szolnokon edzőváltás történt az Olajnál, a szurkolók között felmerült az ön neve is.

– Ezt jó hallani, hogy a szurkolók jó szívvel emlékeznek rám, de mondom, nincs és nem is volt realitása a szolnoki szerepvállalásomnak. Természetesen figyelemmel kísérem az Olajbányász szereplését. Régi játékostársaimmal különösen, akik az edzői pályán vannak, például Bódi Ferivel és Szarvas Gabival tartom a kapcsolatot.

– Gondolom, hogy a női válogatottnál folytatja majd a munkát.

– Természetesen, továbbra is Székely Norbert szövetségi kapitány egyik segítője vagyok a női válogatottnál. Jól érzem magam az edzői stábban. Azt nem tudni, hogy az ismert okok miatt mikor dolgozhatunk majd újra együtt. Amit tudunk, hogy novemberben Eb-selejtező vár ránk.

– Akkor most több idő jut a családra?

– Igen, ami nem baj, hiszen az elmúlt két évadban Miskolcon edzősködtem, a feleségem, Mariann és Ella lányom itthon voltak Újszilváson. A napi két edzés, és a hétvégi meccsek miatt keveset voltunk együtt. Most tudok segíteni Mariannak a húsipari vállalkozásunkban. Ella pedig online tanul itthon, vele is többet tudok foglalkozni. Ráadásul többen vagyunk, ugyanis Ella nagy örömére egy kiskutya is érkezett a házhoz.