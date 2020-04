Több sportágban még várnak a szövetség döntésére

A tokiói olimpia elhalasztása a kvalifikációs menetrendben is változást hoz, mert bár több sportágban már lezárult ez az időszak, jó pár kvótát még ki kell osztani. Ennek menete azonban képlékeny, bár a szövetségeknek az eredeti lebonyolítást kell alapul venniük, de még azt sem tudni, mikor lehet ismét versenyeket rendezni.

Már több mint három hete dőlt el, hogy jövőre halasztják a nyári olimpiát, csakhamar meglett az új időpont is – 2021. július 23-tól augusztus 8-ig versengenek majd a sportolók –, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) viharos gyorsasággal lefektette a kvalifikációs alapelveket. Eszerint 2021. június 29-ig lehet kvótát szerezni, a már megszerzettek pedig természetesen nem vesznek el.

A NOB leszögezte: valamennyi sportág kvalifikációját át kell alakítani az új helyzethez, és a szabályzatok átdolgozása a nemzetközi sportági szövetségek feladata. Ezzel együtt a NOB azt az iránymutatást adta, hogy az új kvalifikációs rendszer az eredetit vegye alapul, ettől csak legvégső esetben lehet eltérni, példaként felhozva a ranglisták vagy a régebbi eredmények figyelembevételét. Több egyéni sportágban persze eredendően a kvalifikációs rangsorok alapján osztják ki a kvótákat, említhetjük a vívást vagy a cselgáncsot.

Utóbbiban június 12–14. között elmarad a budapesti Grand Slam-torna, de jövőre ez lehet a kvalifikációs időszak egyik záróeseménye. A prágai Eb-t június végéről novemberre tolták, s mivel ez is a pontgyűjtő sorozat része, még idén is lenne olyan verseny, amelyen az olimpiai részvétel a tét. Vívásban egyelőre befagyasztották a világranglistákat, a nemzetközi szövetség június végéig minden versenyt törölt. Mint arról beszámolt lapunk is, a júniusi minszki Eb is elmarad – ez azonban nem része a kvalifiká­ciós sorozatnak.

A halasztással a labdarúgás egyedi helyzetbe került, mert itt az olimpián a kijutott országokat az U23-as korosztály képviseli nemzetenként három túlkorossal, de a NOB jelezte, hogy a 2020. júliusban nevezhető életkorban lévő játékosok jövő nyári pályára lépését biztosítani kell. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) az olimpiára fel is emelte az életkort 24 évre. Ezt a szálat meg is fordíthatjuk, azok még nyernek is a halasztással, akik a részvételhez idén még nem tettek volna eleget a sportágukban előírt minimum életkor-követelménynek, jövőre, egy évvel idősebben azonban már versenybe szállhatnak.

A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) ezt már rögzítette, és tett egy fontos kitételt is, miszerint országváltásra nincs lehetőség. Birkózásban egyébként márciusban Budapesten rendezték volna az európai olimpiai kvalifikációs versenyt, és jövő tavasszal is mi hozhatjuk tető alá.

Ugyanez a helyzet kézilabdában is, Győr maradt a házigazdája annak a női tornának, amelyen válogatottunk Oroszországgal, Szerbiával és Kazahsztánnal küzd meg, s ahonnan két csapat jut ki az olimpiára. Tehát alapvetően maradnak az eredeti helyszínek, kajak-kenuban azonban az idén május 21–24. közöttre tervezett duis­burgi pótkvalifikációs verseny helyett jövőre – várhatóan májusban – a szegedi világkupán, a nagy sikerű tavalyi kvalifikációs vb helyszínén osztják ki az utolsó kvótákat kontinensünkön.

Evezésben viszont még semmi biztosat nem tudni, csak azt, hogy nyáron nem lesznek nemzetközi versenyek, így a pótkvalifikációs viadalokat várhatóan jövő tavasszal rendezik meg.

Merőben más a helyzet atlétikában és úszásban, ahol meghatározott szintek teljesítésével lehet kijutni Tokióba. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) április 6-tól november 30-ig felfüggesztette a kvalifikációs időszakot, de furcsa helyzet állt elő, mert az eredményeket mégis rögzítik, így ha valaki szeptemberben világcsúcsot érne el, azt hitelesíthetik.

Befagyasztott világranglisták

A törökszentmiklósi gerelyhajító, Rivasz-Tóth Norbert az előkelő 18. helyen áll a világranglistán, így bizakodva várhatja a folytatást. Azonban nem feltétlenül kell a ranglistára hagyatkoznia, kvótát úgy is lehet szerezni, ha megdobja a 85 méteres olimpiai szintet – erre azonban csupán december 1-je után lesz lehetősége, mivel a kvótaszerző időszak akkor indul újra.

Az asztaliteniszezőknél is befagyasztotta a világranglistát a nemzetközi szövetség. Két megyebeli sportolónk továbbra is közel van a top 100-hoz. A szolnoki Szudi Ádám az áprilisi rangsorban a 116., míg a zagyvarékasi Ecseki Nándor a 134. helyen áll. Az olimpia szempontjából azonban még fontosabb, hogy a vegyes párosok olimpiai rangsorában a Szudi Ádám, Pergel Szandra kettős őrzi a 14. helyét, ami azt jelenti, hogy változatlanul kvótát érő pozícióban található.