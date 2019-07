Többször is remekeltek a szolnoki röplabdás lányok

– Hogyan szerepeltek csapataik az előző idényben?

– Az U15-ösökkel két nagyszabású tornán vettünk részt év közben, Szegeden – kezdte Kiss Éva, a korosztályos csapat edzője. – Ezek közül az előbbin másodikok, az utóbbin elsők lettünk, az országos bajnokságban pedig a hetedik helyen zártunk. Örömteli, hogy micsoda akaraterő van bennük, szorgalmasak és nem mellesleg ügyesek is.

– Csupán az jelent majd problémát, hogy kiöregednek szeptemberben ebből a korosztályból, illetve néhányan más városban tanulnak tovább, így újra fel kell építeni a csapatot. Az U19-esek Szegedi Zsolt irányításával a másodosztályban a legjobb tíz között zártak, míg Zsolt U17-es tanítványai az élvonalban a 15. helyen végeztek. Emellett Grenczer Georgina is treníroz egy U17-es együttest, itt azok a lányok szerepelnek, akik később kezdték a röplabdát, de a második ligában ők is megállták a helyüket.

– A kisebb korosztályok tekintetében milyen a jövőkép?

– A mini és szuper mini korcsoport számára nagy gondot jelentett, hogy Elbakour Bernard André tavaly nyáron távozott. Novemberben az egyik korábbi tanítványunkat, Monostori Zorát kértük meg, hogy foglalkozzon a kisebbekkel, és ő rengeteget segített nekünk.

– Az U13-asaink a megyei bajnokságokon indultak el, ahol rendre előkelő helyezéseket szereztek meg. Továbbá Szegeden több csapattal is versenyeztünk, ahol tíz közé kerültek. Zora szeptembertől továbbtanul, viszont André visszatér hozzánk, így tudja folytatni azt a remek munkát, amit korábban végzett nálunk.

– Miként kezdik meg szeptembertől újra a munkát?

– Szervezeti átalakítás történt a közelmúltban a Szolnoki Sportcentrum röplabdaszakosztályait illetően, ugyanis összevontuk a fiú és lány vonalat, a szakosztályvezető pedig Bodonyi Ákos lett, aki nagyon szép sikereket ér el évről évre a fiúkkal. Egymást segítve igyekszünk dolgozni, próbálunk a Szolnok környéki településeken is megjelenni, onnan is bevonni gyerekeket, valamint a szolnoki iskolákban a testnevelőkkel egyeztetni, hogy az alapérintéseket mindenhol meg tudják tanulni a fiatalok, és akiknek van kedvük, elszántságuk, őket behívnánk a foglalkoztatócsoportunkba, ahonnan idővel tovább tudnak lépni.

– Hol tartanak edzéseket?

– Több helyen is vannak foglalkozások, így az U15-ösöknek a Varga Katalin Gimnáziumban és az ÉPFA tornatermében, valamint erősítőedzéseken is részt vesznek. Szegedi Zsolt tréningjei egy része szintén utóbbi helyszínen, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolában zajlanak, Grenczer Georgina pedig a Verseghy Ferenc és a Varga Katalin Gimnáziumban egyaránt tart edzést. A mini korcsoportosok az egykori főiskola Ady Endre úti tornacsarnokában gyakorolhatnak hetente három alkalommal.

Strandröplabdával telik a nyár

Kiss Éva azt is elmondta, hogy a mostani időszakban sem tétlenkednek, és a jó időt kihasználva, a szabadban is röplabdáznak.

– A nyár elején húsz gyermek részvételével Balatonfenyvesen strandröplabda-edzőtábort szerveztünk, ami remekül sikerült. A nyár folyamán pedig a Tiszaligeti Strandon Grenczer Georgina vezetésével heti három-négy alkalommal zajlanak a strandröplabda-foglalkozások, főként serdülőknek és ifiknek, de vannak gyermekkorcsoportú párosaink is.