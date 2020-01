Tokióba akár több megyebeli sportoló is eljuthat – I. rész

A Nemzeti Sport segítségével összeszedtük a látványsportok, valamint a magyar szempontból fontosnak számító sportágak olimpiai kvalifikációs menetét.

Összeállításunk első részében számos olyan verseny található, melyben akár megyebeli sportoló is képviselheti hazánkat Tokióban.

Asztalitenisz

Versenyszámok: 5

Résztvevők: 86 férfi, 86 nő

Kvalifikáció: Tokióban mindkét nemnek tizenhatos csapatversenyt rendeznek, ide hat ország a kontinentális selejtezőkből, kilenc a világselejtezőből jut el, Japán pedig három férfi és három női játékossal automatikus résztvevő. Férfi és női egyesben 64 és 70 közötti lesz az indulók száma, a csapatverseny kvótásai két-két asztaliteniszezőt indíthatnak, a kontinentális selejtezőkből ­további ­22-22-en szereznek kvótát, a maradék helyeket pedig a világselejtezőből és a világranglistáról tölti fel az ITTF. A vegyes párosoknál a japán duó mellett minden kontinens egy kvótát kap, a 2019-es World Tour-nagydöntőről négy páros már kijutott, de a 2020-as World Tourról is eljut a játékokra további öt kettős.

Megyei kvótaesélyes: Ecse­ki Nándor (csapat), Szudi Ádám (csapat, vegyes páros)

Atlétika

Versenyszámok: 48

Résztvevők: kb. 800 férfi, kb. 750 nő

Kvalifikáció: Az IAAF a 2019. július 1. és 2020. június 29. közötti időszak öt legjobb eredménye alapján olimpiai kvalifikációs ranglistát készít, amelyről kvóta szerezhető a játékokra. A váltókban a 2019-es dohai vb döntősei mögött a két-két legjobb időből kialakuló IAAF-rangsor dönt a további nyolc-nyolc helyről. Minden olimpiai bizottság egy férfit és egy nőt kritériumok nélkül nevezhet atlétikában – ha egyébként az ország kvóta nélkül maradna.

Megyei kvótaesélyes: Boros Bence (200 m), Rivasz-Tóth Norbert (gerelyhajítás)

Birkózás

Versenyszámok: 18

Résztvevők: 192 férfi, 96 nő

Kvalifikáció: Súlycsoportonként 16 (de maximum 18) birkózó vehet részt a tokiói játékokon, Japán két pluszkvótát kap a majdan megszerzettek mellé. A 2019-es asztanai vb-ről súlycsoportonként hat-hat, a kontinentális selejtezőkből nyolc-nyolc (Európából kettő-kettő), a 2020-as világselejtezőből további két-két kvótát osztanak.

Cselgáncs

Versenyszámok: 15

Résztvevők: 193 férfi, 193 nő

Kvalifikáció: A tokiói kvalifikáció alapja a nemzetközi szövetség (IJF) 2020. május 25-i világranglistája. Erről a kétszer hét súlycsoport nemzetenkénti legjobb 18 dzsúdósa szerez kvótát, de Japánnak egy automatikusan jár mind a 14 súlycsoportban. A további 134 kvótát kontinentális alapon osztják el, Európának még 13 férfi- és 12 női kvóta jut.

Megyei kvótaesélyes: Karakas Hedvig (57 kg), Özbas Szofi (63 kg)

Evezés

Versenyszámok: 14

Résztvevők: 103 férfi, 103 nő

Kvalifikáció: A 2019-es ottensheimi vb-ről a nyolcasoknál öt, a többi számban 7–11 egység kvalifikálta magát az olimpiára. Ezután a 2020. áprilisi varesei európai kvalifikációs regatta kínál kvótaesélyt egypárban és a könnyűsúlyú ketteseknél, végül a mezőnyt valamennyi számban a 2020. májusi luzerni világkvalifikációs regattán töltik fel.

Megyei kvótaesélyes: Furkó Kálmán (kétpár), Juhász Adrián, Simon Béla (mindkettő kormányos nélküli kettes)

Íjászat

Versenyszámok: 5

Résztvevők: 64 férfi, 64 nő

Kvalifikáció: A 2019-es vb-ről nemenként nyolc-nyolc csapat kvalifikálja magát három fővel, és Japán is három-három kvótát kap. További három-három csapat a világselejtezőből jut el Tokióba, a fennmaradó 24-24 kvótát pedig a vb egyéni versenyein (négy-négy), a kontinentális játékokon, a 2020-as kontinentális olimpiai selejtezőkön és az utolsó világselejtezőn osztják szét. A vegyes csapatok is a kontinentális játékokról kvalifikálhatták, illetve kvalifikálhatják magukat az olimpiára.

Kajak-kenu

Versenyszámok: 16

Résztvevők: 124 férfi, 124 nő

Kvalifikáció: A kvóták nagyja a 2019-es szegedi vb-n kelt el, emellett a 2020-as duisburgi világkupán és az olimpia évében rendezendő kontinensbajnokságokon lehet részvételi joghoz jutni. Egy országból a férfiak és a nők is hat-hat kajakos, illetve három-három kenus kvótát szerezhetnek, Tokióban először kajakban egyesben és párosban két-két egység indulhat nemzetenként, míg kenuban az egyeseknél nyílik lehetőség kér-két versenyző indítására. Szlalomban a két K–1-es számban 24-24, a C–1-eseknél 17-17 kvótát osztanak, amelyek közül egy-egy Japáné. A fő kvalifikációs verseny a 2019-es La Seu d’Urgell-i világbajnokság, ahol kajakban 18-18, kenuban 11-11 hely elkel, további ötöt-ötöt a kontinentális kvalifikációs versenyeken osztanak szét.

Megyei kvótaesélyes: Bodonyi Dóra (K–4 500 m), Gál Péter (K–2 1000 m)

Karate

Versenyszámok: 8

Résztvevők: 40 férfi, 40 nő

Kvalifikáció: A kétszer három súlycsoportban, továbbá katában egyaránt tíz-tíz karatéka indulhat Tokióban, köztük minden számban egy-egy japán sportoló. Négy-négy hely a 2020. április 6-i, úgynevezett olimpiai ranglista alapján dől el, de a nemzetközi szövetség öt súlycsoportja helyett az olimpián csak hármat rendeznek, így ennél azért bonyolultabb a helyzet, néhány súlycsoportban két-két, másutt négy-négy kvótát osztanak szét. A maradék helyeket a kontinentális játékokon (így a 2019-es minszki Európai Játékokon), illetve a NOB kontinentális alapú szabadkártyáival töltik fel.

Kerékpár

Versenyszámok: 22

Résztvevők: 277 férfi, 236 nő

Kvalifikáció: Országúton mindkét nemnél a UCI nemzetek közötti világranglistája dönt a mezőnyverseny résztvevőiről (Japán két-két kerékpárost indíthat, a legjobb hat ország öt, de még az 50. helyezett is egy kvótát kap), illetve Európát leszámítva a kontinensek is kapnak a saját bajnokságukról egy-egy helyet. Az időfutamban a 2019. szeptemberi harrogate-i vb-n nyolc-nyolc kvóta kel el, a többit a nemzetek rangsora alapján osztják szét. Pályakerékpárban sprintben és az üldözéses versenyben is nyolc-nyolc csapat indulhat a UCI nemzetek közötti világranglistája alapján, az ezeket alkotó kerékpárosok adják a többi versenyszám indulói névsorának alapját. Ehhez csatlakozhatnak számtól függően a további egyéni rangsoroltak. Mountain bike-ban és BMX-ben Japán automatikus résztvevő, a világranglista mellett a kontinentális bajnokságokon, illetve a szakági vb-ken osztják szét a többi kvótát.

Kézilabda

Versenyszámok: 2

Résztvevők: 180 férfi, 180 nő

Kvalifikáció: Mindkét nemnél 12 csapat indulhat a játékokon, köztük egy-egy Japánból. A további kvóták közül egy-egy jut a 2019. évi világbajnokoknak és a kontinentális bajnokoknak, hatot-hatot pedig a 2020-as kvalifikációs tornákon osztanak szét, amelyeken mindkét nemnél a vb 2–7. helyezettje indulhat, továbbá szereplésük függvényében a kontinensek küldhetnek csapatokat, összesen 12-t.