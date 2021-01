Töretlenül fejlődnek a jászberényi Yakuzák

A Yakuzák SE/Y Akadémia a koronavírus évében is végigvitte a szervezet meghatározott stratégiáját. Sensei Agócs Tibor szakmai vezető szerint úgy kezelték 2020 negatívumait, ahogyan azt a harcművészetek tanítják; a legrosszabbat is a saját előnyükre tudták fordítani. Így a Furkó Branchhez tartozó Yakuzák SE minden nehézség ellenére szintet tudott lépni az elmúlt évben is.

Mátra-futással kezdték a 2021-es esztendőt a jászberényi Yakuzák karatékái. Ez egyébként részükről nem egy extra vállalás, hiszen mondhatni, hogy a nagy erőpróbák az Y Házban a hétköznapok részei. Még a karácsonyi ünnepek előtt is bentlakásos edzőtábort tartottak, a kormányrendeletek alapján természetesen csak a versenyzőknek, akik már a 2021-es céloknak megfelelően részesültek sokrétű képzésben. Már akkor azt nyilatkozta Agócs mester, hogy „2021 nekünk nem januárban kezdődik". Ezzel is utalt arra a szisztematikus munkára, amit éveken átívelő edzésterv alapján végeznek az Y Akadémia „hallgatói". A szakmai stáb erősítésére is nagy hangsúlyt fektettek 2020-ban, hiszen az Y Házban csakis olyanok végezhetnek edzői munkát, akik tudásukban is a legjobbak, legfelkészültebbek, igazi profik. A funkcionális edzők munkáját integrálták a kjokushin karate oktatásába, s ezzel Darázs Mátyás és Tóth Benjámin új szintre emelték az Y Házban a képességfejlesztés területeit. Ezt legjobban Móczó Milán és Kerekes Réka, a két felnőtt válogatott versenyző munkájában és eredményein lehet érzékelni. A 2020-as fejlesztések eredményeként ma már olyan egyéni képzések folynak a klubban, amelyekhez dr. Rácz Levente, a Testnevelési Egyetem Kineziológiai Tanszékének megbízott vezetője, erőnléti edző ad folyamatos útmutatást. A mind erőteljesebb professzionalizmus az edzői munkában már csak azért is követelménnyé vált, mert olyan infrastruktúrát kell működtetniük, amit amatőr szinten már nem lehet. A jászberényi Y Ház a legmodernebb felszereltséggel bír, kialakítása a kjokushin karate klasszikus dódzsóját idézi, azonban a funkcionális edzéseknek és más, sporttudományos módszereken alapuló mozgás- és képességfejlesztésnek is kiváló szakmai színtere. Nagykátán tavaly egy hasonló dódzsó építéséhez fogott hozzá a Yakuzák SE. A városközponti edzőterem „amerikai stílusú" lesz, az edzések már ott is zajlanak, a további átépítések pedig folyamatosan történnek. Az építkezésekkel párhuzamosan a jászberényi Y Házban és az Y Akadémián, illetve a Yakuzák SE-ben szervezetfejlesztés is zajlott, s ennek legfőbb hozadéka a teljesítményalapú versenyeztetés. Sensei Agócs Tibor értékelésében elmondta: – A tavalyi év Móczó Milán nagyszerű Eb-ezüstjével indult, majd ezzel ellentétes előjellel került az egyesületi kalendáriumba Mező Lili távozása az év elején, aztán jött a koronavírus. Az igazi harcművészetben épp az a lényeg, hogy a legrosszabbat is a saját előnyödre tudod fordítani. Mi ezt tettük a karanténban a kollégáimmal és a feleségemmel, no meg Vitézzel, a kisfiunkkal. Sikerült újra átgondolni, mi is az igazi érték ebben a rohanó világban, és a világjárványban valahogy tisztábban láthatott az ember. Az egyesületben és a magánoldalon is új, illetve más távlatok nyíltak meg. Rengeteg fejlesztést vittünk véghez és sok újnak raktuk le az alapjait, éppen azért, mert most volt idő a kapcsolati tőke kiszélesítésére, a sportszakmai törekvések megerősítésére, a „KÖRRING" kifejlesztésére, a pénzügyi stabilitásunk szélesítésére, a versenyzéssel kapcsolatos dolgaink újragondolására, építkezésre, a közösségünk átformálására… Tagjaink így pontosan értik az elvárásokat és jobban tudják követni az igazodási pontokat – foglalta össze az elmúlt esztendőt Agócs Tibor. Megtisztelő elismerések Sensei Agócs Tibor munkáját 2020-ban a „Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért" állami díjjal ismerték el, de számára hasonlóan megtisztelő elismerés volt, hogy shihan Furkó Kálmán még 2019-ben „branch chief"-nek is jelölte. A jelölés végül itthon elakadt azzal, hogy volt egy olyan regnáló branch chief Magyarországon, aki ezt nem támogatta. Agócs Tibor erről úgy nyilatkozott, hogy nincs benne semmilyen rossz érzés, hiszen számára a jelölés értékesebb, mint maga a kinevezés. – Nagyon örülök, hogy érdemesnek látják a munkámat ilyen kontextusban is, ezért külön köszönet illeti shihan Furkó Kálmánt. Miként köszönet jár neki az egész éves szakmai és anyagi támogatásért is.