Tornagyőzelemmel hangolt a szolnokiakkal felálló válogatott az Eb-re

Alig egy hét és megkezdődnek az Európa-bajnokság küzdelmei, amelynek a budapesti Duna Aréna lesz a helyszíne.

Férfiválogatottunk két szolnoki vízipólóssal, Nagy Viktorral és Angyal Dániellel a soraiban felkészülési tornán vett részt a napokban az olaszországi Cuneóban. Az első napon csapatunk az Egyesült Államokat 15–10-re, majd a folytatásban Görögországot 10–5-re győzte le. A vasárnapi zárónapon az ugyancsak veretlen olasz együttessel találkozott válogatottunk.

Az első játékrészben jól játszott a magyar csapat, amely 3–1-gyel zárta az etapot, a második negyedben viszont az olaszok 4–0-val indítottak, amivel át is vették a vezetést (5–3), a félidőre pedig 6–5-ös előnnyel mehettek.

A harmadik negyedben sokáig fej-fej mellett haladtak a felek, ami után 9–9-cel fordulhattak rá a záró játékrészre. Az utolsó felvonás óriási izgalmakat hozott, a mieink 13–11-es állást követően három gólt lőttek zsinórban, az olaszok azonban egyenlítettek az utolsó pillanatban, így 14–14-gyel zárult a találkozó. Csapatunk, jobb gólkülönbségének köszönhetően, az élen zárt a tornán.

OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG 14–14 (1–3, 5–2, 3–4, 5–5)

OLASZORSZÁG: Del Lungo – DI FULVIO 3, Luongo 2, FIGLIOLI 3, Bodegas, Figari 2, AICARDI 4. Csere: Di Somma, Alesiani, Renzuto. Damonte, Dolce. Szövetségi kapitány: Alessandro Campagna.

MAGYARORSZÁG: Nagy V. – Erdélyi 2, VARGA D. 3, Pohl 2, Mezei, VÁMOS 3, Sedlmayer 1. Csere: Angyal, Jansik Sz., ZALÁNKI 3, Manhercz K., Nagy Á. Szövetségi kapitány: Märcz Tamás.

– Időnként kemény volt az összecsapás, mindkét csapat sok gólt lőtt, ez a mi részünkről a támadójátékot dicséri, ugyanakkor a védekezésen lesz még mit dolgoznunk a következő napokban – értékelt Märcz Tamás szövetségi kapitány az nso.hu-nak.

– Azt is hozzáteszem, nem vetettünk be mindent, ami a jövőben hatékony fegyver lehet az olaszok ellen. Összességében elégedett vagyok, nemcsak ezzel a mérkőzéssel, hanem az egész tornával is, hiszen meccsről meccsre szépen épült a csapat. Sok jó egyéni teljesítményt láttam, ami egyrészt megnehezíti a dolgomat a keretszűkítéskor, másrészt viszont rendkívül örömteli.