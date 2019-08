Történelmi vb-siker: Zupkó Vanda ifi világbajnok lett egyéniben

Első szolnoki kajakosként szerzett egyéni versenyszámban ifjúsági világbajnoki aranyérmet Zupkó Vanda a romániai Piteștiben rendezett ifjúsági és U23-as vb-n. Vanda három évvel ezelőtt kezdett kajakozni, és máris korosztálya legjobbjának vallhatja magát.

– Nagyon hosszú alapozást végeztünk októbertől kezdve egészen márciusig – kezdte beszámolóját Zupkó Vanda.

– Ennek során futó-, úszó- és kondicionáló edzéseink voltak. Sikerült is pár kiló izmot magamra szedni, és semmi sem zavarta a felkészülésemet, sőt, télen egy hetet Dunavarsányban tölthettem a válogatottal. Március végén a horvátországi Novigradban Czeglédi Gábor irányításával vettem részt edzőtáborban, ahol 400 kilométert eveztem a két hét alatt, ami nagyon hasznos volt az állóképesség szempontjából. Ekkor váltottam edzőt, ugyanis Folláth János bácsi már nem tudta vállalni tovább a felkészítésemet, javasolta a változtatást, és mivel Czeglédi Gáborral remekül ment a munka Horvátországban, ezért őt választottam.

– Hogyan kezdődött a versenyszezon?

– Mindhárom hazai válogatón kiegyensúlyozott volt a teljesítményem, 200, 500 és 1000 méteren, valamint 500 méter párosban is. Június közepén dőlt el hivatalosan, hogy 1000 méteren fogok indulni a világbajnokságon, illetve a négyes hajóba is bekerültem eredetileg, de mivel korábban ebben a versenyszámban sosem indultam, ezért a rutinom sem volt meg, és kiderült, hogy egyes izmaim – amik ehhez kellenek – nem eléggé erősek. Ezen a jövőben sokat fogunk dolgozni.

– Miként zajlott a felkészülés a vb-re?

– Három hét edzőtáborozás következett, amelyből másfél hetet a Kolonics vízisporttelepen készültünk, majd a második részében Dunavarsányban, immáron a klubedzőmmel, Czeglédi Gáborral gyakoroltuk a taktikát. Gátolta azonban a felkészülésünket, hogy a szennyezett víz miatt a teljes csapattal egyetemben én is vírusos fertőzést kaptam, de szerencsére „átment” rajtunk gyorsan, nem zökkentünk ki teljesen a ritmusból.

– Milyenek voltak a körülmények Romániában?

– Két nappal a világbajnokság kezdete előtt megérkeztünk a helyszínre, így maradt időnk kipróbálni a pályát. A körülményeket tekintve nem panaszkodhattunk, hiszen a szállás és az étkezés is kifogástalan volt. Az előfutamom csütörtök délelőtt volt, és magabiztosan megnyertem, ami azért volt nagyon fontos, mert csak a futamgyőztesek jutottak be egyenesen a döntőbe, a többieknek középdöntőzniük kellett a finálé napján. Én az előfutam után gyorsan visszamentem a szállásra, és igyekeztem regenerálódni.

– Hogyan zajlott a finálé?

– A döntőben az első rajt sikertelen volt, mert a fehérorosz lány „kiugrott”, de néhányan nem észlelték, hogy visszalőtték a futamot, így 300 méterig eleveztek, én szerencsére csak néhány méterre jöttem ki a rajtból. A második rajtom nem volt az igazi, de hamar az élre álltam, és rajt-cél győzelmet arattam, mert már az első száz métert is nagyon megnyomtam. 500 méternél indítottam még egyet, és végül másfél hajóhossznyival nyertem a cseh Barbora Galadova előtt, a harmadik pedig a jól hajrázó német Lena Röhlings lett.

– Mikor vette észre, hogy világbajnok lett?

– Ezúttal tudtam a beérkezéskor, hogy nyertem, de azért nem csapkodtam örömömben, mert igazán akkor fogtam csak fel, hogy aranyérmes lettem, amikor a négyes hajó tagjai sorra gratuláltak nekem a partra érkezéskor. Ezután kissé zavarba jöttem, mert angolul kellett interjút adnom, de így utólag visszanézve, egészen jól sikerült, a folytatásban pedig élvezhettem a vb minden percét, és szurkoltam a többi magyar versenyzőnek.

– A szüleim ezúttal is elkísértek, és ennek is köszönhetően teljesen otthonosan éreztem magam, minden a megszokott mederben zajlott, annak ellenére, hogy a legrangosabb ifjúsági verseny volt az évben. Idén szeptemberben az Olimpiai Reménységek Versenyén szállok majd hajóba, de azt még nem tudni, hogy egyesben milyen távon, viszont a négyesbe minden bizonnyal be fogok kerülni. Továbbá meghívást kaptam a Red Bull Vízisprintre, amit a Városligeti-tavon rendeznek szeptember elsején.