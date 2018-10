Tovább robog a tószegi csapat

A kilencedik forduló mérkőzésein léptek pályára a megyei első osztályú bajnokságban szereplő csapatok a hétvégén.

Kunhegyes–Mezőtúr 0–3 (0–1)

Kunhegyes, 60 néző. Vezette: Bodac Tamás.

Kunhegyes: CSONTOS – Tyukodi R., SOÓS, Gácsi, Tyukodi M. – Balogh A. (Szőke I.), IMRE (Sebők), Pádár (Rózsa I.), Szabó D. – Kocsis T. (Szóládi), Tyukodi A. (Ternák). Edző: Pádár László.

Mezőtúr: Kontér – JÓNÁS B., Dóczi (Lisznyai), IFJ. FARKAS Z., BONTOVICS – Székely D., Barna, Patkós (Erdei Z.), Polák (Ujlakány) – Kormos L. (Bodorik), ifj. Erdősi (KÁNTOR). Edző: id. Erdősi Gyula.

A jó erőkből álló Mezőtúr hozta a biztos győzelmet a hullámvölgyből kikapaszkodni próbáló KESE ellen.

Gólszerzők: Kormos L. (36.), Kántor 2 (53., 89.).

Kiállítva: Gácsi (75. – második sárga lappal).

Pádár László: – Az eredmény tükrözi a két csapat közti különbséget, de a hétközi meccshez képest, voltak biztató jelek.

id. Erdősi Gyula: – A mai napon annyi helyzetet dolgoztunk ki, amivel több meccset is meg lehetett volna nyerni, de a céljaink eléréséhez ezeket értékesíteni is kell.

Tudósított: Szabó György

Újszász–Csépa 0–1 (0–1)

Újszász, 100 néző. Vezette: Kóródi Ferenc.

Újszász: id. Rézsó P. – JÁNOSIK, Szabó A., SZARVÁK, VERÉB D. – Balázs M. (Farkas I.), Gazdag, ifj. Rézsó P., BAKSA – Kovács T., Pongrácz. Edző: Mérész Zoltán.

Csépa: MODLA – Németh T., ANTAL, SZAKÁCS, Zsombik (Oberna G.) – VARGA M., NAGY R., Hegedűs M. – Fülöp (Kézsmárki), Schrancz, Viczián. Edző: Papp Erik.

Hiába a hazaiak óriási mezőnyfölénye és sok kidolgozott helyzete, mert a Csépa az egyetlen komolyabb lehetőségét gólra tudta váltani.

Gólszerző: Nagy R. (22.).

Mérész Zoltán: – Szerencsére, már látni a fényt az alagút végén. A mai mérkőzést érzésem szerint gólokkal kellett volna zárnunk.

Papp Erik: – Roppant nehéz mérkőzésen, nagyon fontos három pontot szereztünk.

Tudósított: Molnár Illés

Jászfényszaru–Törökszentmiklós 1–1 (0–0)

Jászfényszaru, 50 néző. Vezette: Czékus Sándor.

Jászfényszaru: CSÉPÁNY – SZAKALI ZS., SIMON B., PAPP P., Száraz – Tóth P., Vaszicsku, Nagy T., Baranyi, Nagy Sz. (Prága) – Tóth M. (Rácz M.). Edző: Majzik Bertalan.

Törökszentmiklós: Tóth Z. – Lakatos K., Gusztafik, Héder A., HÉDER R. – Fehér F. (FEKETE P.), Kinyik Z., BURU (Kovács R.), POLGÁR, Nagy P. (Lólé) – Szedlák (Angyal). Edző: Kinyik György.

Egyenlő erők küzdelme, kevés helyzet és komoly taktikai csata jellemezte a találkozót.

Gólszerzők: Tóth P. (89. – tizenegyesből), ill. Buru (46.).

Majzik Bertalan: – Taktikailag felkészültünk a Törökszentmiklósból, hiszen egyetlenegy góltól eltekintve, féken tudtuk tartani a támadósorát, így igazságos a döntetlen.

Kinyik György: – A helyzetek alapján közelebb álltunk a győzelemhez.

Tudósított: Majzik Bertalan

Szajol–Tiszafüred 1–4 (0–2)

Szajol, 150 néző. Vezette: Bán János.

Szajol: KÁLLAI – Bodnár (Takács), Dalmadi, Csajbók – Lucza (Csúri), Benedek, Balla Z., Felföldi (Fekete D.), Dobos D. (Székely Z.) – Szentmiklósi, Donkó. Edző: Bogdán Balázs.

Tiszafüred: Bollók – KALÓZ, Bozsó, SZÖVETES, Csábi – Irhás (Németh E.), Barzsó, Vincze P. (Hajdú), Serucza (Vadász) – MONTVAI (Varga B.), ÁBEL. Edző: Dorcsák Zoltán.

A hazai csapat mélyen tudása alatt játszott, így nem születhetett más eredmény.

Gólszerzők: Szentmiklósi (86.), ill. Montvai (27.), Csábi (28.), Ábel 2 (74., 80.).

Bogdán Balázs: – Nem tudtuk megszorongatni a bajnokesélyest. Gratulálok a Tiszafürednek!

Dorcsák Zoltán: – Az ilyen parázs meccsek miatt szép játék a futball. Szajolban mindig nehéz győzni, örülök, hogy ez most sikerült.

Tudósított: Hamar Tünde

Kisújszállás–Rákóczifalva 4–1 (1–0)

Kisújszállás, 70 néző. Vezette: Tóth Pál.

Kisújszállás: CSORJA – NÁNÁSI (FARKAS K.), VÁRADI, KELEMEN, KORMOS B. (PENTI A.) – ERNYES, KÁLAI (VÉKONY), DOBOS R. (BALLA D.) – PENTI R. (MILE), CSIKÓS L., OROS. Edző: Újfalvi Erik.

Rákóczifalva: KISS Z. – Szécsi, Szeberényi, KISS ZS. (Kürti), Menyhárt – Trecskó, SZAKALI, Balogh S., Mihályi – Máté Fazekas, Ruskó. Edző: Ruskó Zsolt.

A kisújiak formája hétről hétre javul, és a mai mérkőzésen a helyzetek nagyobb részét gólra is váltották, ezáltal fontos pontokat szereztek.

Gólszerzők: Ernyes (24. – tizenegyesből), Oros (76.), Csikós L. 2 (90., 92.), ill. Máté Fazekas (83.).

Kiállítva: Menyhárt (89. – második sárga lappal).

Újfalvi Erik: – Már a múlt héten is nagyon érett a győzelem, ma pedig meg is érdemeltük.

Ruskó Zsolt: – Gratulálok a Kisújszállásnak, mindenben jobb volt ma nálunk.

Tudósított: Majláth Antal

Jászkisér–Tószeg 0–4 (0–1)

Jászkisér, 150 néző. Vezette: Pálinkás Donát Ferenc.

Jászkisér: Vincze G. – Nagy S. (Drávucz D.), Szász L. – Szabó D., Nagy A. (Sőti J.), Vígh, Nagy D. (JÓNÁS M.), Horváth D. – Rentler, Szecskó (Sőti G.), Tóth Z. (Kozma B.). Edző: Varga László.

Tószeg: FÁBIÁN E. – BALI (GRÚBER), MÉSZÁROS G., URBÁN-SZABÓ, KORSÓS – BOLDIZSÁR, BÁBA, KA­SZAB D. (PELLES), KISS B. – PAP V. (TÖRÖK T.), MONOKI (KURUCZ). Edző: Viola Kálmán.

A hazai csapat enerváltan kezdett, amit jól használt ki a Tószeg, és megérdemelt győzelmet aratott.

Gólszerzők: Monoki 2 (30., 52.), Urbán-Szabó (75.), Boldizsár (89.).

Kiállítva: Vincze G. (34. – egyből piros lappal, durva szövegelésért).

Varga László: – Az ellenfél extra gólokat szerezett a korai fegyelmezetlenségünk után.

Viola Kálmán: – Nagyon nehéz, de megérdemelt győzelmet arattunk a kiállítás ellenére is. A ritkán látható első gólunk sorsdöntőnek bizonyult. További sok sikert kívánok a Jászkisérnek!

Tudósított: Kozma Zoltán

Jánoshida–JVSE-Rosenberger 2–5 (1–2)

Jánoshida, 120 néző. Vezette: Bán János.

Jánoshida: Fehér Á. – Eszes E., Berczeli, FARKAS I., NAGY A. – Káplár, Cseri, Homojovszki (Darók) – KRASNIQI, Varga M., Eszes M. (Molnár Á.). Edző: Wágner Ádám.

Jászárokszállás: PAPP T. – Tari (Borics), Csikós T., SERES, SÁRI (Kudelka) – Hájos (Csuzz), Nagy F., PENCZNER, Petrányi (Kiss Zs.), KOTKA – Bóta (Kaszab Á.). Edző: Szerdahelyi Gábor.

A vendégcsapat két gólja is távoli, védhető lövésből született, a hazaiak viszont a hajrában három százszázalékos ziccert is elhibáztak, így alakult ki a végeredmény. A játékvezetői hármas sárga lapok nélkül vezette le az egyébként is sportszerű mérkőzést.

Gólszerzők: Varga M. (34.), Krasniqi (84.), ill. Sári 2 (25., 41.), Seres (49.), Borics (57.), Bóta (72.).

Wágner Ádám: – Köszönöm a jánoshidaiaknak a lehetőséget, de úgy érzem, most azzal segítek a legtöbbet a csapaton, ha lemondok!

Szerdahelyi Gábor: – A helyzetek alapján vízilabda-eredmény is születhetett volna, de így is nagyon örülünk a győzelemnek.

Tudósított: Szöllősi Mátyás

Fegyvernek–Karcag 0–0

Fegyvernek, 200 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Fegyvernek: KORMÁNY – Mester (Kerepesi), Faragó Zs., KARIKÓ – FARKAS P. (Tukarcs), Bognár (Szabó M.), GÖBLYÖS, Csortos, Rózsa G. (Albert) – Kindert (Rézsó K.), Faragó A. Edző: Faragó Attila.

Karcag: Belényesi – Hudu, SZÍVÓS G., Szentannai, Domokos – Szívós Gy., Orosz – Kovács L., Erdei T. GYÖRFI – Szőke R. Edző: Orosz István.

Hajtós, izgalmas mérkőzést játszott a két csapat, de a gólokkal adósak maradtak.

Faragó Attila: – Mindkét csapatnak megvoltak a gólszerzési lehetőségei, de végül igazságos eredmény született.

Orosz István: – Küzdelmes mérkőzésen, igazságos döntetlen.

Tudósított: Faragó Zsolt

Így állnak most a mesterlövészek

12 gólos: Montvai Tibor (Tiszafüred).

8 gólosak: Ábel Péter (Tiszafüred), Kormos László (Mezőtúr).

7 gólos: Angyal Csaba (Törökszentmiklós).

6 gólosak: Kocsis Tamás (Kunhegyes), Németh Norbert (Jászfényszaru), Sári Csaba (Jászárokszállás), Szentmiklósi Dániel (Szajol), Tóth Zoltán (Jászkisér).

5 gólosak: Boldizsár Máté (Tószeg), Csikós Lajos (Kisújszállás), Irhás Ignác (Tiszafüred), Kovács László (Karcag), Székely Dávid

(Mezőtúr), Szőke Róbert (Karcag).

4 gólosak: Bozsó László (Tiszafüred), …

A bajnokság állása – Megyei I. o. 1. Tiszafüred 7 1 0 42–4 22

2. Tószeg 6 1 1 21–5 19

3. Mezőtúr 6 1 1 22–11 19

4. Jászfényszaru 6 1 1 20–12 19

5. Karcag 5 2 1 13–8 17

6. Törökszentmiklós 4 4 0 24–15 16

7. Csépa 3 3 2 15–17 12

8. Jászkisér 3 0 5 17–23 9

9. Jászárokszállás 2 3 3 15–21 9

10. Fegyvernek 2 2 4 10–13 8

11. Szajol 2 1 5 19–26 7

12. Rákóczifalva 2 1 5 11–21 7

13. Kunhegyes 2 0 6 11–26 6

14. Újszász 1 2 5 8–13 5

15. Kisújszállás 1 1 6 11–24 4

16. Jánoshida 0 1 7 6–26 1