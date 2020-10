Továbbra is nyeretlen a ﬁatalokból álló Jászberény

A Szolnoki RK legénysége a nagy múltú szegedi csapatot fogadta. A vendégek veszélyes ellenfélnek ígérkeztek, már csak azért is, mert soraikban most mutatkozott be az egykori válogatott, a Kaposvárral és Kecskeméttel is bajnoki címet nyerő Nacsa Gábor.

A meccs elején kiismerhetően és lassan játszottak a hazaiak, a lelkes vendégek pedig begyűjtötték az első szettet. A folytatásban már az a szolnoki gárda játszott, amelyiket látni szeretné a szakmai stáb és a közönség is. A második és harmadik játszmában kevés esélyt adtak Banai Mátéék vetélytársuknak. A negyedikben már nagyobb volt a küzdelem, de a szolnokiak nem engedték ki kezükből a győzelmet.

– Minden téren nagy segítség volt Nacsa Gábor beszállása, sokkal stabilabb lett így a játékunk, a többiekre is remek hatással volt. A Dág elleni meccshez képest komoly előrelépést mutattunk. Ezt az utat folytatni kell, ezért nagyon várjuk a pillanatot, amikor újra teljes lesz a keretünk, hiszen csak együtt fejlődhetünk igazán – nyilatkozta Nusser Elemér, a szegediek edzője.

– Sajnálom az első szettet, amit elveszítettünk. Tanulság, hogy meg kell tanulnunk, hogy a mérkőzést már a legelejétől komolyan kell venni, és teljes koncentrációval, figyelemmel követni. Ettől függetlenül örülök a győzelemnek, elismerésem a csapatnak – mondta Gulyás Ferenc, a szolnoki együttes edzője.

Szolnoki RK–Szegedi RSE 3:1 (–23, 19, 13, 22)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 100 néző. V.: Ujházi, Tillmann.

Szolnok: Fenyvesi D. 9, MOLNÁR I. 11, BANAI 12, Bi­ró B. 6, GUZMICS 3, Quintz 5. Csere: Mészáros M. (liberó). Edző: Gulyás Ferenc.

Szeged: PITI 8, Bodnár L. 1, Inhoff 1, Nacsa 14, Sarnyai 5, Kiss G. 5. Csere: Borsi (liberó), Somosi 1, Péter M. 2, Stre­zeneczki 1, Demcsák 2. Edző: Nusser Elemér.

A hölgyek mezőnyében a fiatalokból álló jászberényi csapat a Budaörsöt fogadta. A jó erőkből álló vendégek semmit nem bíztak a véletlenre, rajt-cél győzelmet arattak.

– Végig az volt az érzésem, hogy most először tudtunk csapatként funkcionálni. Fejben, testben és lélekben egyaránt kisegítettük egymást – mondta Fésüs Irén.

Deme Gábor pedig ekképp nyilatkozott: – Mi az elején próbáltuk tartani a lépést, de annyira agresszív és jó nyitásaik voltak, hogy egyszerűen nem tudtunk velük mit kezdeni. Faragó Fanni visszatérése segített, de Lagzi-Kovács Majára és Nagy Orsira egyáltalán nem számíthattam, majd aztán Csabai Szonja is megsérült. Akárhogy álltunk volna fel, ezzel a játékkal ebben az osztályban bárkit legyőzött volna a Budaörs.

Jászberény VT–Budaörsi DSE 0:3 (–14, –12, –7)

Belvárosi Játékcsarnok, 70 néző. V.: Sík B., Szél M.

Jászberény: Kocsmár, Farkas F. 3, Faragó F. 6, Csabai, Csiki 1, Imre E. Csere: Mizsei (liberó), Sléder 2, Berényi L. 1, Hajdu L. 1, Juhász V. Edző: Deme Gábor.

Budaörs: Horváth Zs. 9, Horváth P., Pisák 10, Orosz B. 7, Martínez 6, Sziládi 17. Csere: Berkó, Futsek (liberók). Deli, Merza Zs. Edző: Fésüs Irén.