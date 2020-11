Továbbra is Szolnokon lapátolnak

Kedves ünnepség színhelye volt tegnap délután a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnok tanácskozóterme, ahol két tehetséges kajakos, Zup­kó Vanda és Tamási Zsombor átigazolását jelentették be, akik a Szolnoki Sportcentrum–Sportiskola soraiból a Szolnoki Kajak-Kenu Klub csapatához igazolnak át.

Rózsa József, a sportcentrum ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az egyaránt 18 esztendős Vanda és Zsombor korosztályuk legjobbjai közé tartoznak. Vanda többek között ifjúsági és U23-as világbajnoki címeket szerzett, legutóbb pedig a szegedi Olimpiai Reménységek Versenyén is a dobogó tetején állt. Zsombor remekelt az utóbbi években, két korosztályban is világbajnoki ezüstérmekkel dicsekedhet – az idei ORV-n szintén másodikként zárt.

Rózsa József a fiatalok dicsérete mellett méltatta a nevelőedzők munkáját, Vanda ugyanis Folláth János, Zsombor pedig Bordács Balázs irányításával kezdett el kajakozni. Két éve azonban már mindkét versenyző Czeglédi Gábor keze alatt dolgozik, és érte el kiváló eredményeit. Nagy változás a jövőben sem fog történni, hiszen a Szolnoki Kajak-Kenu Klubnál is Czeglédi Gábor tartja majd nekik az edzéseket.

Az esemény protokoll részében aláírták a megállapodásokat. Ezután dr. Nyergesné dr. Farkas Gabriella, a Szolnoki Kajak-Kenu Klub elnöke leginkább azt hangsúlyozta mondandójában, hogy a sportiskola első számú feladata az utánpótlás-nevelés, míg klubjuk a versenysport terén ér el kiváló eredményeket. Elég csak az ötszörös világbajnok kajakos Bodonyi Dóra nevét említeni. Vanda és Zsombor tehetségesek, korosztályukban az olimpiai számokban a legjobbak közé tartoznak.

A sport terén nem lesz nagy változás, hiszen a holt-­tiszai vízi központban változatlanul kiváló körülmények között dolgozhatnak, továbbra is Czeglédi Gábor irányításával. A két fiatal kajakos is azt mondta, örülnek, hogy nem lesz nagy változás pályafutásukban, és továbbra is szolnoki színekben sportolhatnak.