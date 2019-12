U23-as Európa-bajnoki címet szerzett a szolnoki Gőz Roland

A szolnoki kötődésű, húszéves Gőz Roland ebben az esztendőben berobbant korosztálya világelitjébe.

A fiatal dzsúdós határozott elképzelésekkel bír a folytatást illetően is, öt év múlva már olimpián szerepelne, emellett karrierje jelenlegi állásáról is beszámolt.

– Miként választotta a cselgáncsot?

– A legjobb óvodai barátom hatására kezdtem el cselgáncsozni Vörös Zoltánnál – kezdte Gőz Roland. – Ez amolyan testtorna volt, tanultuk az eséseket, földre érkezéseket. Ezt követően kerültem Török Ferenchez, majd Németh Tiborhoz, aki nagyon jól megalapozta a dzsúdómat, erre építhetek mind a mai napig. Nála léptem át azt a szintet, hogy onnantól teljes mértékben a sportágra kezdtem koncentrálni. Tizenegy éves koromtól jöttek is az eredmények a hazai versenyeken, ezeket többségében megnyertem. Egy idő után azonban Szolnokon elfogytak a társak, az edzőpartnerek, ezért a 8. osztály elvégzését követően úgy döntöttem, hogy Budapesten folytatom a dzsúdót. Németh Tibor ajánlotta számomra a KSI-t, a későbbi klubomat.

– Miként fejlődött a középiskolás évei alatt?

– Pánczél Gábor lett az edzőm a Központi Sportiskolában, és itt már minden a cselgáncsra volt kihegyezve. A Csanádi Árpád Gimnáziumba jártam, ami sporttagozatos iskola és az órarendünket is úgy alakították ki, hogy reggelente az 1-2. óráink helyett edzéseink voltak, majd délután még két óra tréning szerepelt a programban. Érdekes volt, hogy bár szolnokiként hiába nyertem a versenyeket, mégsem kerültem be a válogatott keretbe, de mikor Budapestre felköltöztem, rögtön behívtak. Az ottani keretedzések is motiváltak abban és segítettek, hogy jobb versenyzővé váljak. Ezenfelül professzionális edzésterv szerint készülünk: az erőfejlesztésre, a dinamikára, a koordinációra is nagy hangsúlyt helyezünk. Fél éve pedig már az MTK-t képviselem, de továbbra is Pánczél Gábor a trénerem, és az edzőpartnereim sem változtak.

– Ennek pedig meg is lett az eredménye. Hogy alakult ez az éve, ami kimagaslóan a legsikeresebb volt?

– Bár a korábbi esztendőkben is rendre jól szerepeltem a nemzetközi viadalokon, de a világversenyeken nagyon stresszes voltam, a 2016-os finnországi ifi Eb-n csapatban elért második helyezésemen kívül érmet ez év elejéig nem szereztem egyéniben. Edzőmmel változtattunk a súlyomon, idén már a 90 kg-ban versenyzek a korábbi 81 kg helyett, és szerencsére hamar meglett ennek az eredménye.

– Idén már nem izgultam, nem voltam feszült, mert a gondolkodásmódom teljes mértékben megváltozott. A junior Eb-n és a junior vb-n is négy-négy győzelmet arattam a döntőig vezető úton, ahol a grúz ellenfelemmel nem bírtam, pedig az Európa-bajnokságon húsz másodperccel a vége előtt még vezettem, de ekkor kiengedtem és hibáztam, a vb-n pedig türelmetlen voltam, de ettől függetlenül mindkét eredménynek nagyon örültem. Legutóbb pedig az U23-as Eb-n szerepeltem, és kiemeltként indulva meneteltem át a mezőnyön. A döntőben egy, a felnőtt mezőnyben is elismert német srácot győztem le a korábbi hibákból okulva, így megszereztem az Európa-bajnoki címet.

– Hogyan alakul a folytatás?

– Mostantól főként felnőtt versenyeken fogok már indulni, illetve minden bizonnyal lehetőségem lesz részt venni a jövő áprilisi prágai Eb-n. Ha messzebbre tekintek, akkor az egyik fő célom, hogy a 2022-es budapesti vb-n tatamira léphessek, ha pedig tovább gondolkozok, akkor a párizsi olimpia következik. Két csapattársammal, a vb-ezüstérmes Tóth Krisztiánnal és Rajkai Róberttel van egy közös álmunk, hogy 2024-ben hárman együtt képviseljük a magyar színeket 81, 90, illetve 100 kg-ban, ezért dolgozunk nap mint nap közösen.