Új csúcs az U23-as Eb-n

A Szolnoki MÁV SE és a Sportcentrum-Sportiskola atlétái az elmúlt napokban mind itthon, mind külföldön versenyeztek, ahol az eredmények sem maradtak el.

Ecseki Tibor tanítványa, Hajdú Lotti a svédországi Gävléban vett részt az U23-as Európa-bajnokságon. A huszonegy esztendős sprinter a 4×100 méteres váltó tagjaként Kéri Bettinával (Veszprémi SVSE), Sorok Klaudiával (Győri BMDSE) és Csóti Jusztinával (Bp. Honvéd) 44,93 másodperces időt futott az elődöntőben, ez az eredmény pedig azt jelenti, hogy új országos utánpótláscsúcsot állított fel a négyes, illetve a kilencedik helyen zárt a versenyszámban.

Lotti 100 méteres síkfutásban is rajthoz állt, amelyben 12,55 másodpercet ért el, ezzel az elődöntőbe nem tudta kvalifikálni magát, így a 27. helyen végzett. A magyar küldöttség egyébként két érmet nyert a világversenyen, Halász Bence (74,14 m) a kalapácsvetők, míg Farkas Petra (6,55 m) a távolugrók között szerezte meg a második helyet.

Országos csúcstartó gerelyhajítónk, Rivasz-Tóth Norbert a nápolyi Universiadén versenyzett, és a 77,71 méteres dobásával ötödikként zárt, így idén már a hetedik alkalommal hajította el a gerelyét 77 méter fölé. Jövő hétvégén, vagyis július 27–28-án a 124. országos bajnokságon is részt vesz majd Budapesten, ahol minden bizonnyal nemcsak a címvédés lesz a célja, hanem az is, hogy közel kerüljön a dohai világbajnokság szintjéhez, a 83 méterhez.

A hétvégén Győrben tartották a serdülők és újoncok országos bajnokságát, ahol nemcsak Ecseki Tibor, hanem Bencsik Pál, Keszthelyi Ferenc és Varga Ádám tanítványai is számos érmet gyűjtöttek be.

Az idősebb korosztályban Keszthelyi Luca magabiztosan védte meg címét magasugrásban, amelyben sikerrel vette az 1,67 méteres magasságot is. Ám más versenyszámban is jeleskedett, ötösugrásban a második helyen zárt 16,75 méteres eredményével, mögötte pedig harmadikként végzett Kocsis Luca, aki 16,62-t ugrott – mindkettejük számára ez egyéni csúcsot jelentett, ahogy Juhász Annának a 14,85 is, aki így 16. lett.

Kocsis Luca 100 méteres síkfutásban szintén megjavította eddigi legjobbját, és a 12,27-es futásával meg is nyerte a versenyt, míg távolugrásban a kilencedik helyet tudta megszerezni 5,02-es eredményével.

Persze mások is örülhettek szép sikereknek, Gál Zita gerelyhajításban (39,39 m) bronzérmet szerzett, Szoboszlai Tamara (30,25 m) tizedik, míg Szécsi Kitti (20,67 m) 19. lett. Szabó Dóra 80 méteres gátfutásban (12,25 mp – egyéni csúcs) állhatott fel a dobogó alsó fokára, Juhász Anna (13,37 mp – egyéni csúcs) a 14., Sipos Vivien (13,89 mp – egyéni csúcs) pedig a 19. pozíciót csípte el. A fiúknál Tószegi Tamás 3000 méteren végzett tizedikként, szintén egyéni legjobbját (10:37,31 mp) elérve.

Az újoncoknál Kárpát Zsanna ötödik helyen végzett súlylökésben (10,43 m), Ecsedi Angéla hetedik lett távolugrásban (4,86 m – egyéni csúcs), illetve kilencedik 80 méteres gátfutásban (13,37 mp – egyéni csúcs).

A másik nemben Fülöp Richárd két éremmel gazdagodott, egyszer harmadikként zárt távolugrásban (5,52 m), majd megnyerte az ötösugrást 14,05 méterrel, új egyéni csúccsal, így megvédte címét ebben a számban.

Ugyanitt György Martin is a legjobbját ugrotta meg, a 12,86 méteres eredmény pedig a harmadik helyhez volt elég. Varga Zsolt 600 méteres síkfutásban ezüstöt szerzett 1:38,97 másodperces idejének köszönhetően.