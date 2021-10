Újabb kemény meccs vár az Olajbányász csapatára

A második forduló mérkőzéseit rendezik meg a FIBA Európa-kupa küzdelmeiben, a Szolnoki Olajbányász csapata a Legia Warszawa vendége lesz este hét órától a lengyel fővárosban.

Ezt ne hagyja ki! Révész Máriusz: tudatosan gerjeszthették a konfliktust 2006 őszén

A nyitókörben mindkét gárda győzelemmel debütált, az Olajbányász hazai pályán játszva 81–64-re verte a portugál FC Portót, míg a Legia nem kis meglepetésre szinte végig vezetve 76–66-ra nyert az elmúlt kiírásban elődöntős Nagyvárad otthonában. A varsói együttesről annyit, hogy az előző szezonban a második helyen végzett hazája bajnokságában, idén négy győzelmet és két vereséget könyvelhettek el idáig. Állományukban lengyel válogatottak mellett három amerikai, egy-egy horvát és szerb légiós található.

Az Olaj ugyebár parádés játékkal, 17 ponttal múlta felül a Portót az egy héttel ezelőtti rajton, vasárnap este pedig izgalmas végjátékot követően 80–78-ra győzték le a PVSK csapatát. Most jöhet az újabb megméretés a piros-feketék számára.

– Messze vagyunk az ideális helyzettől, hiszen vasárnap még a Péccsel játszottunk egy kiélezett mérkőzést, ami sok energiánkat felemésztette – nyilatkozta Gasper Potocnik, a szolnokiak vezetőedzője a BB1.hu-nak.

– De ez van, ezt kell megoldani, hiszen a jövőben is leszünk még hasonló szituációban, ezt tudtuk már a szezon előtt is, erre készen kell állnunk. Mindent megteszünk, hogy minél hamarabb felépüljünk és készen álljunk a lehető legjobb módon, hogy a legjobbunkat tudjuk nyújtani. Az biztos, hogy harcolni fogunk, remélem, hogy e mellé egy jó napot is ki tudunk fogni és versenyben lehetünk azért, hogy idegenben is sikeresek legyünk, mert ha a nemzetközi porondon bármiféle sikerben gondolkozunk, akkor az otthonunktól távol is nyernünk kell.

Jó hír a szolnoki csapat háza tájáról, hogy a dominikai játékmester, Gelvis Solano, aki hat hete bokasérülést szenvedett, egyelőre még csökkentett intenzitással, de már részt vehet az edzéseken, a játékára pedig hamarosan számíthat a szakmai stáb.