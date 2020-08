Újabb két edzőmeccset játszott az Olajbányász

Immár három hete készül az elkövetkező bajnoki évadra a Szolnoki Olajbányász, a napi két edzés mellett tesztmérkőzéseket is játszanak a piros-feketék. Az elsőt tíz napja tudták le Rudner Gáborék, amikor az Oroszlányt 37 ponttal verték a Tiszaligetben, zárt kapuk mögött.

Az elmúlt hét végén pedig a Nyugat-Dunántúlra buszoztak a szolnoki kosarasok, és két edzőmeccsen is pályára léptek. Előbb péntek este Körmenden vizitáltak, ahol a szolnokiak új szerzeménye, Bojan Szubotics is bemutatkozott. Végül egy izgalmas, változatos mérkőzésen húzta be a 80–76-os győzelmét a vasi alakulat.

Másnap már Zalaegerszegen szerepelt az Olaj, és végig vezetve győzte le 76–60-ra a ZTE-t úgy, hogy a szolnokiak soraiból kisebb sérülés miatt Angelo Warner, Ro­ko Badzim és Juhos Levente is hiányzott. Mint azt Gasper Po­toc­nik, az Olajbányász vezetőedzője elmondta a meccs után, két nap alatt két mérkőzést játszottak, s mindkettőből sokat tanultak.

– Az egerszegi összecsapáson kisebb sérülések miatt kevesebb volt a rotációs lehetőségünk, de aki pályára lépett, kihozta magából a maximumot. Nehéz és hosszú hétvége áll mögöttünk, de jövő héten folytatjuk, mert sok még a teendőnk – hangsúlyozta a szlovén szakember.

A folytatásban sem állnak le a piros-feketék, a tervek szerint legközelebb szeptember 5-én játszanak a Kecskemét otthonában.