Újabb nehéz meccs előtt áll a Jászberény

Az NB III. mérkőzéseit ezúttal szombaton rendezik a magyar válogatott Azerbajdzsán elleni találkozója miatt.

A Keleti csoportban a Jászberényi FC-re ismét nehéz összecsapás vár, hiszen szombaton délután fél háromtól a hetedik Balassagyarmat otthonában lépnek pályára.

A JFC immár egyedüli csapatként veretlen a bajnokságban, a tabellát is csak azért nem vezeti, mert kevesebb győzelmet számlál, mint a Füzesgyarmat. Aktuális ellenfelük, a Nógrád megyei BSE szintén jó formának örvend, hiszen legutóbb a Tiszaújváros otthonában győztek 3–1-re, hazai pályán pedig még veretlenek – két győzelmet és három döntetlent értek el ezidáig. A Balassagyarmat egyébként újonc a harmadosztályban, némileg ezért is meglepő a stabil szereplésük, ráadásul nyáron edzőváltás is történt náluk, a korábbi 17-szeres válogatott Nagy Tibor vette át a stafétabotot.

A Berénynél Miski Zoltán húzódással bajlódik, így a kaput Menczeles Iván védi a mai mérkőzésen. Német Gyula vezetőedző továbbá még nem számíthat Ilkovics Miklósra, László Krisztiánra és Ludasi Martinra, akik sérülésük után a jövő héten kapcsolódnak majd be a munkába.

Párosítások:

Balassagyarmat–Jászberény, Tiszaújváros–Hatvan, Sényő–Cegléd, DEAC–ESMTK, Tállya–Füzesgyarmat, Putnok–Gyöngyös, DVSC II.–DVTK II., 14.30, Ózdi Kohász–Eger, 15.00

A bajnokság állása – NB III., Kelet

1. Füzesgyarmat 7 0 2 18–9 21

2. Jászberény 6 3 0 22–10 21

3. Cegléd 6 2 1 18–11 20

4. DEAC 6 1 2 22–10 19

5. Tiszaújváros 5 2 2 18–10 17

6. ESMTK 4 3 2 14–8 15

7. Balassagyarmat 4 3 2 18–15 15

8. Sényő 2 5 2 14–15 11

9. Eger 3 0 6 11–21 9

10. Gyöngyös 2 3 4 15–20 9

11. Hatvan 2 1 6 13–19 7

12. Putnok 1 4 4 11–13 7

13. Ózdi Kohász 0 7 2 7–13 7

14. Tállya 1 3 5 8–13 6

15. DVSC II. 1 3 5 16–22 6

16. DVTK II. 1 2 6 7–23 5